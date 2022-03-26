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【奧斯卡2022】《心之旋律》被封最佳電影黑馬　聾人子女故事Apple TV+上架

娛樂 20:10 2022/03/26

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《心之旋律》講述聾啞父母子女的家庭故事。

「第94屆奧斯卡頒獎典禮」將於香港時間下周一（28日）在美國洛杉磯舉行，最佳電影大熱本是《犬山記》（The Power of Dog），但近日另一人文關懷電影《心之旋律》突被看好，被指成黑馬有望爆冷奪最佳電影。

日前美國監製工會大獎頒獎禮舉行，一向被視為奧斯卡最佳電影指標的此大獎，頒予Apple TV+ Apple 電影《心之旋律》(Coda)，因此奧斯卡拿獎的行情突然急升。

《心之旋律》改編自2014年法國片《閃亮的歌聲》（La Famille Belier），講述殘障家庭的經歷，CODA便是「聾啞人子女」（Children Of Deaf Adults）的縮寫，影片講述健全女孩如何在照顧失聰父母，以及自己如何追尋音樂理想的暖心故事。

《心之旋律》（Coda）

Emilia Jone演女主角Ruby，她是家中唯一擁有正常聽力的成員，17 歲的她自小要充當父母的手語翻繹，課餘則要協助父親與哥哥出海捕魚，她一直未曾放下家庭責任。

電影去年在Apple TV+上架便大受好評，先後入選美國電影學會2021年度十大電影，並提名金球獎最佳喜劇組最佳電影及最佳男配角。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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