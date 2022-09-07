【校長專欄】打造認真玩開心學Playful School　校長從不信命︰我想感染更多人

▲ 譚先明校長在偶然下認識了遊戲治療，可將遊戲元素融入教育之中，提升學生的學習動機。（梁偉榮攝）

「我當校長是為了擴大影響範圍，感染更多老師成為同路人，聯手推行理想中的Playful School教育理念，令更多學生能夠擺脫建基於考試框架下的教育模式。」任重道遠又艱鉅，聖公會聖安德烈小學譚先明校長離退休日子只有短短數年，有可能實現嗎？他笑說：

至少播下了種子，總要有人開頭，別忘了學習原是一件快樂的事。

誰說校長一定要是從小成績優異的模範學生？譚校長在小學時，成績多數名列尾三，後又差點不能原校升讀中四，中五亦不意外地重讀，學業之路走得絆絆磕磕。

他笑說：「不想繼承父親的印刷廠，做到一手油墨，就誤打誤撞入讀教育學院，當老師薪高糧準假期多，還特地修讀體育、中文，改薄都少些。」

▲ 譚先明校長在偶然下認識了遊戲治療，可將遊戲元素融入教育之中，提升學生的學習動機。（梁偉榮攝）

人生總是充滿無限可能性，教育竟燃起譚校長心中那團火，當了六、七年教師後，他終於頓悟生命影響生命才是真正的教育本質，老師要將自身經歷跟學生分享。

「無論幾努力都好，我教的學生有限，能影響的亦有限，但如果能夠影響老師呢？我立志要做校長！」這刻身為校長的他，正為理想中的Playful School教育理念而努力，而在疫情下的推行更倍感艱辛。

老師天生不信命

譚先明校長指在疫情爆發初時，學校停課，無論師生家長都在觀望，希望疫情快些過去，一切能夠回復正常。現在大家終於真正明白「無咗就無咗」，在困難中只能向前望。

「三年級的學生最慘，同學甚麼樣子也不知，由返小學第一日起就要戴口罩，認真算起來，他們只有今年上學期有連續回校上課，雖然只有半日。」危機一向伴隨轉機，譚校長認為是重新反思教育的好時刻。

為何大學畢業生做巴士司機會成為新聞？因為不符社會的合理期望。問學生有何長處？竟然答「我成績不好」，成績成了評定人生勝敗的標準。

即使譚校長還有幾年便到退休之齡，卻仍為此大聲疾呼「不忿氣」，不甘心在公開考試的制度、功利主義掛帥的社會之下，教育制度「只能這樣」，學生不是考試機器，學習也不是為打造漂亮的成績表。

譚校長強調並非要一下子推翻舊有的教育理念，事實上老師也怕耽誤學生的人生，但疫情令人放膽去重新定義教育，就是他所說的Playful School。

學習是一件偷快的事，學生在自主選擇下，有熱誠和動力去學習知識，克服困難。不是我們鋪好路軌，叫學生跟着我們認為能夠「通往成功」的路去走。

他直言推行此理念時也是見步行步，不斷調整以找出最適合的教學方式和理念。

「做老師就是要不信命，總要設法刺激學生去改變、去進步，改變生命正是教育的本質。我無能力去改變學校外面的世界，只能感染家長、老師、校友，讓他們成為同路人。」他說。

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快樂產生動力

Playful School跟常聽說的Happy School不一樣，不少人認為Happy School是學校走投無路的無奈選擇，譚校長笑說他理想的Playful School理念，只怕會更震撼家長和老師。

學習成績必須重視，但這是結果，不是目標。究竟要用何種方法令學習變得有趣，有玩味性呢？令所有學生在學習過程中感到開心，有動力去追求知識。

就如8個人參加比賽，如以輸贏作目標，最終只有冠軍能夠開心；若以做出自己最佳成績作目標，8個人都有機會做到，從而感到快樂，也會更有動力再次去突破自己。

知識是必須要學，也在課程框架之內，如中文輸入法，校長不勉強學生死記硬背地拆字選碼，只要求一個月後交一篇文檔的文章。

「學生覺得用手寫板麻煩，寫完又要選字，點解不直接寫在紙上？語音輸入，十個字有六、七個字是錯，又要改來改去……左試右試，最後發覺速成、倉頡等輸入法最方便，學生好自然想去學。」這個過程有點迂迴，但將選擇權交回學生手上，令他們的學習動力大提升，全因不再是「我為你好，你做啦」的強迫學習。

▲ 網課帶來新的學習模式，讓師生家長醒覺學習自主的重要性。（學校提供圖片）

巧妙融入玩味性

「開心來自玩，玩不一定不認真。」譚校長指學生幾乎每年都要製作「羅馬炮架」的習作。

「整出來只要能將物件拋出去就算，全為交功課，就失去原來的意義。」倒不如來個水球大戰，兩隊人馬利用羅馬炮架互擲水球，為了擲中對方、密集式攻擊，學生自然會在命中、操作靈活方面花心思，這是他們自主有動力想去做的事，當中學到的絕對比「交功課」來得多和深刻。

即使在互動欠缺的網課之中，老師也想到在課堂中加入brain break，抓回學生的注意力。

譚校長笑說：「家長一開始都覺得好奇怪，小朋友在網課時會突然唱歌，或者跟同學玩遊戲，不是老師偷懶，而是brain break，透過小遊戲來調整精神和身體狀態。人處於開心狀態下，學習效果可以提升。」

記者：劉妙賢

