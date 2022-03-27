【第五波疫情】當局將開展為長者家居接種　計劃在圍封強檢同時為長者接種疫苗【不斷更新】

▲ 特首林鄭月娥率官員交代抗疫工作進展。

本港第五波疫情持續，行政長官林鄭月娥今日（27日）繼續主持每日記者會，出席官員包括統籌疫苗接種計劃的公務員事務局局長聶德權，交代相關抗疫工作進展，公布家居上門接種。

【11：20】

聶德權稱，3月18日已完成首階段院舍外展接種目標，為1,100間院舍所有適合接種院友打起碼第1針，做到疫苗全覆蓋階段性成果，而第2階段目標會安排接種隊在4月18日前，為全港院舍安排不少於2次外展，為所有院友打第二針，或為康復院友打針。

另外，爭取在4月底前，為3至11歲兒童提高接種率，並指已加強與校長會等溝通，提供多元化途徑。學校可用團體預約，安排學生到接種中心，或申請流動接種站或外展隊到校。

【11：15】

聶德權表示，本周開始將會試行在圍封強檢的大廈，為70歲以上長者或行動不便人士上門接種疫苗，圍封時為他們登記，檢測陰性後翌日安排上門接種。聶德權指在封圍強檢行動中進行接種疫苗，是為住在有感染風險的地區，但未接種疫苗的市民接種，提供保護。

當局會按試行經驗，改善上門接種服務的流程，包括人手配置、針藥的運送、打針的安排、休息觀察的安排、印發針紙安排等等，其後再擴大計劃。

【11：10】

聶德權表示，當局將開展「家居接種」工作，上門為行動不便人士及70歲以上長者接種疫苗。

政府將會建立網上平台，讓有需要人士提出申請，另外會組織相關醫護團隊，組織外展隊為有需要人士上門接種。

【11：08】

公務員事務局局長聶德權表示，截至昨日本港疫苗接種總劑次達1,490萬劑，累計逾618.6萬人接種首劑疫苗，佔合資格人口91.9%；另累計564.1萬人已打次針，佔83.8%；另有約267.7萬人已接種第三劑疫苗。爭取四月底前，12歲以上接種第二劑疫苗人口達至九成，提升兒童、青少年及70歲以上長者、安老及殘疾人士院友接種率。

【11：00】

行政長官林鄭月娥表示，疫情接種是保障安全、減死亡、重症是一個不爭的事實，同時是防止醫療系統崩潰，以及是走出疫情、與內地及海外通關的必要條件。特區政府的疫苗接種計劃是科學實證，數據為依歸。

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記者：李榮忠