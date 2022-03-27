【疫苗接種】聶德權：截至昨晚疫苗接種總劑次是1490萬　近6成3至11歲兒童打第一針

▲ （林宇翔攝）

本港第五波疫情持續，行政長官林鄭月娥今日（27日）繼續主持每日記者會，出席官員包括統籌疫苗接種計劃的公務員事務局局長聶德權，交代相關抗疫工作進展，料談及家居上門接種。

聶德權指，截至昨晚，疫苗接種總劑次是1490萬劑；12歲或以上人口打了第一針有610萬人，佔該人口組別92％，涵蓋3至11歲已打第一針的兒童，總有650萬名市民打了第一針，佔3歲以上人口組別89.5%；已打兩針的市民有564萬人，佔12歲或以上人口84%；已打3針的市民有267萬人。3月11日起容許市民打第三劑，如以已符合打第三針的人口來計算，已有55%人口打第三針；60歲以上長者在3個月前完成接種兩針，70%長者已打針；3至11歲兒童有31.3萬人打了第一針，佔該人口組別59.5%。

當局爭取4月底前12歲以上人口第二劑接種率達9成，提高兒童、青少年、長者、安老及殘疾院舍的接種率，現時疫情未有下降趨勢，未完成接種的死亡率遠高於已接種人士，已接種兩劑者的死亡率較已接種一劑或從未接種的人士低18倍，強調接種疫苗是防死亡及走出疫境的唯一有效方法。

聶德權稱，3月18日已完成首階段院舍外展接種目標，為1,100間院舍所有適合接種院友打起碼第1針，做到疫苗全覆蓋階段性成果，而第2階段目標會安排接種隊在4月18日前，為全港院舍安排不少於2次外展，為所有院友打第二針，或為康復院友打針。

此外，爭取在4月底前，為3至11歲兒童提高接種率，並指已加強與校長會等溝通，提供多元化途徑。學校可用團體預約，安排學生到接種中心、學生健康服務中心或申請流動接種站或外展隊到校。

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記者：陳麗娜