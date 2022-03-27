  • 22°C
香港時間 : 2022327日 (週日) 13:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】聶德權：「家居接種」網上登記平台將推出　本周起為強檢處所未打針3類人士上門接種

社會 11:30 2022/03/27

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

聶德權：當局將推「家居接種」網上登記平台，本周起為強檢處所未打針3類人士上門接種。（陳靜儀攝）

本港第五波疫情持續，行政長官林鄭月娥今日（27日）繼續主持每日記者會，出席官員包括統籌疫苗接種計劃的公務員事務局局長聶德權，交代相關抗疫工作進展，料談及家居上門接種。

聶德權表示，當局將開展「家居接種」工作，上門為行動不便人士及70歲或以上長者接種疫苗。政府將會建立網上平台，讓有需要人士提出申請，另外會組織相關醫護團隊，組織外展隊為有需要人士上門接種。

另外，本周起當局試行在圍封強檢的處所，為未接種疫苗的70歲或以上長者、病患及殘疾人士登記接種，在完成強檢後為若他們檢測陰性，外展隊將提供上門接種服務。當局會按試行經驗，改善上門接種服務的流程，包括人手配置、針藥的運送、打針的安排、休息觀察的安排、印發針紙安排等等，其後再擴大計劃。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 

記者：陳麗娜

相關文章

【強制檢測】15幢大廈納強檢　涉屯門、將軍澳、粉嶺等多個屋邨
18:39 2022/03/26
【強制檢測】15幢大廈納強檢　涉屯門、將軍澳、粉嶺等多個屋邨
【疫苗接種】聶德權：截至昨晚疫苗接種總劑次是1490萬　近6成3至11歲兒童打第一針
今日 11:27
【疫苗接種】聶德權：截至昨晚疫苗接種總劑次是1490萬　近6成3至11歲兒童打第一針
【第五波疫情】當局將開展為長者家居接種　計劃在圍封強檢同時為長者接種疫苗【不斷更新】
今日 11:14
【第五波疫情】當局將開展為長者家居接種　計劃在圍封強檢同時為長者接種疫苗【不斷更新】

你可能感興趣

【強制檢測】15幢大廈納強檢　涉屯門、將軍澳、粉嶺等多個屋邨
18:39 2022/03/26
【強制檢測】15幢大廈納強檢　涉屯門、將軍澳、粉嶺等多個屋邨
【疫苗接種】聶德權：截至昨晚疫苗接種總劑次是1490萬　近6成3至11歲兒童打第一針
今日 11:27
【疫苗接種】聶德權：截至昨晚疫苗接種總劑次是1490萬　近6成3至11歲兒童打第一針
【第五波疫情】當局將開展為長者家居接種　計劃在圍封強檢同時為長者接種疫苗【不斷更新】
今日 11:14
【第五波疫情】當局將開展為長者家居接種　計劃在圍封強檢同時為長者接種疫苗【不斷更新】
疫情 治療 家居 香港 聶德權 林鄭月娥 行政 公務員事務局

最高瀏覽

【潮物速報】OMEGA x Swatch 3月26日推售MoonSwatch　每隻$2100大玩9大行星【內附詳情】
11:05 2022/03/24
【潮物速報】OMEGA x Swatch 3月26日推售MoonSwatch　每隻$2100大玩9大行星【內附詳情】
【對抗濕疹】全身爛肉傷口滲水如活在地獄　27歲濕疹女生戒類固醇皮膚變光滑
14:52 2022/03/26
【對抗濕疹】全身爛肉傷口滲水如活在地獄　27歲濕疹女生戒類固醇皮膚變光滑
【懶惰妻子】懶妻日日躺床上網體重直飆276磅　丈夫服侍周到：能傳宗接代就好
18:49 2022/03/25
【懶惰妻子】懶妻日日躺床上網體重直飆276磅　丈夫服侍周到：能傳宗接代就好