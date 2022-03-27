【第五波疫情】聶德權：「家居接種」網上登記平台將推出　本周起為強檢處所未打針3類人士上門接種

▲ 聶德權：當局將推「家居接種」網上登記平台，本周起為強檢處所未打針3類人士上門接種。（陳靜儀攝）

本港第五波疫情持續，行政長官林鄭月娥今日（27日）繼續主持每日記者會，出席官員包括統籌疫苗接種計劃的公務員事務局局長聶德權，交代相關抗疫工作進展，料談及家居上門接種。

聶德權表示，當局將開展「家居接種」工作，上門為行動不便人士及70歲或以上長者接種疫苗。政府將會建立網上平台，讓有需要人士提出申請，另外會組織相關醫護團隊，組織外展隊為有需要人士上門接種。

另外，本周起當局試行在圍封強檢的處所，為未接種疫苗的70歲或以上長者、病患及殘疾人士登記接種，在完成強檢後為若他們檢測陰性，外展隊將提供上門接種服務。當局會按試行經驗，改善上門接種服務的流程，包括人手配置、針藥的運送、打針的安排、休息觀察的安排、印發針紙安排等等，其後再擴大計劃。

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記者：陳麗娜