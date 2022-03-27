【梅艷芳】寫悔過書向梅媽妻兒認錯　梅啟明跟泰籍情婦分手：不會做出不忠不孝行為

▲ 梅啟明向媒體發放悔過書。

已故天后梅艷芳的兄長梅啟明去年入稟高院，聲稱電影《梅艷芳》片商涉嫌侵犯版權和商標後，梅媽覃美金卻罕有表明反對，不再提供經濟支援，更發聲明與梅啟明脫離母子關係，其後梅啟明不忿開街頭記者會，聲稱有人假傳聖旨，矛頭直指姪仔梅柏麟，接著梅啟明遭妻子爆料指責。

昨日梅啟明向媒體發放悔過書，當中他向梅媽、太太和兒子道歉，更跟傳聞中的泰籍情婦分手，更承諾會改過。

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梅啟明悔過認錯

梅啟明的悔過書開首先向家人致歉，寫道：「我梅啟明不對，我有錯，我犯罪，我辜負了母親的期望，老婆的愛，失去兒子的好榜樣。沒有盡兒子，老公及父親的責任，做出對他們傷害的行為，不忠不義的行為，錯誤認識了第三者。」

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自稱從小負責照顧家庭

其後他表示再三反省後，決心離開了傳聞中的第三者，另外對上次於記者會上說出不負責任言論，梅啟明向家人道歉。他寫道：「感恩媽媽的養育及照顧！」

梅啟明續提及由於自己是長兄關係，從小擔起家庭照顧弟妹的責任，長大後他對這責任很討厭，在梅媽前做出放縱行為。

他於信裡公開向媽媽道歉，感恩老人家一直的包容和支持，當中承諾：「日後會努力盡兒子責任，好好照顧年長母親。」

梅啟明續稱已向太太和兒子認錯，希望獲得原諒，表示已深切反省，更明白這次不忠行為對老婆和兒子造成心靈傷害，影響兒子的情緒：「希望老婆及兒子再給我知錯就改的機會，我一定引以為戒，不會再犯和我一樣愚蠢的錯誤了，這次教訓真的很大很大。」

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稱已與女朋友分手

最後，梅啟明感恩老婆為家庭付出和培養兒子，承諾日後會好好愛老婆，及做兒子好榜樣外，也會注意言行，望大眾給他改過機會，他再次作出承諾：「勤奮工作，不會再做出不忠不孝行為，說出不負責任的說話。」更希望家人能繼續關心和支持他，對他的問題作出糾正。

梅啟明接受媒體訪問，表示已獲得妻子的原諒，而悔過書是12歲兒子代為書寫，另外他重申已跟第三者分手。

至於是否已獲母親原諒，他表示不清楚，但覺得好應該冇問題，最重要是他做回「好仔」。