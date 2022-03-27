【新冠肺炎】高拔陞：醫療系統獲提升對應對第六波疫情感樂觀　有需要會再尋求內地醫護支援

▲ 高拔陞指醫療系統獲提升對應對第六波疫情感樂觀，有需要會再尋求內地醫護支援。（曾耀輝攝）

本港第五波疫情略為放緩，不少專家預計政府一個月後放寬社交距離措施，會引起第六波疫情。醫管局行政總裁高拔陞表示，經過第五波疫情本地醫療系統獲提升，對應對第六波疫情暫感樂觀，若屆時疫情轉趨嚴峻，當局已向內地再請求過千名內地醫護支援。

高拔陞在電視節目《講清講楚》上指出，若疫情再反彈，會盡量先用新增設施，包括亞洲博覽館及落馬洲河套應急醫院，接收有醫療需要的確診病人，紓緩公共醫療系統壓力。 現時亞博館有約800張床，隨著400名內地醫護早前抵港協助照顧病人，照顧能力已提高，高拔陞相信內地醫護再熟習流程後，接收病人的能力會進一步提升，接收病人的數目由低位200人將增至逾400人。

若是（第六波）整個亞博館及其他展館，全部用來接收大量很需要照顧的病人，可能都需要再增加過千計的內地醫護同事幫忙，我知道政府初步有跟內地溝通，但要視乎實際情況需要。現時的重症數字或死亡個案都是向下的趨勢，似勢頭是好的。整體而言，我們是向比較樂觀方向思考。

針對今波死亡個案的趨勢，高拔陞稱，數據分析發現，有4成多死亡個案與新冠病毒有直接關係，3至4成不太明顯有直接關係，餘下2成左右是較難分辨的個案，例如送院時已經死亡等情況。

有安老院舍批評醫管局就安排病情穩定的確診長者出院，協調有問題，未有將相關患者送去社署的暫託中心，而是送返院舍，高拔陛表示新機制運作順暢需時，醫管局正為相關流程作出改善。

在很短時間內，做那麼多協調方面，是有改善的空間，暫託中心要做到運作暢順都需要一些時間，因為很多長者需要很多個人護理照顧，譬如胃喉、尿喉各方面，若太短時間，很多這類型長者送去，他們照顧上都有困難。

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記者：陳麗娜