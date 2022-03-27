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【第五波疫情】梁卓偉指本港未來要做好5方面　須精準推高疫苗接種率

社會 10:47 2022/03/27

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梁卓偉指本港未來要做好5方面，須精準推高疫苗接種率。（資料圖片）

本港第五波疫情累計死亡個案達6,888宗，兩年以來總染疫不治人數突破7,000宗，共有７,101名患者離世。政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉表示，絕對不可以視死亡患者為冷冰冰的數字，毋忘7千多名因感染新冠病毒而死亡的個案，要設法減低將來可以預見、可以減少的死亡個案。

梁卓偉在一個電台節目上表示，第五波疫情在科學上預計到的情況，都已經不幸發生，認為現時要向前看，本港未來要做好「針、藥、床、活、國」。針即是接種疫苗，政府要精準推高新冠疫苗接種率，他建議所有安老及殘疾院舍每日通報接種數字，讓政府能具體提出，何時可完成院舍接種，大眾亦可監察情況。 

針方面，除非你做到我剛才所言般仔細，每間院舍、殘疾院舍，你都可以知道，今天多少人正等候打針，有多少人不適合，有多少人不願意接種，全部都知道才能對症下藥，只有「一條大數」，無可能做得到

在藥物方面，他認為本港已購得兩款新冠特效藥，但用藥時仍不理想，有保守思想，他提醒用藥不可考慮政治；在病床上，梁卓偉表示，已經興建不少臨時隔離設施及暫託中心，但卻未能物盡其用；同時政府在運用不同策略上要靈活調配、變通；而且本港更需要有大局觀，思考香港身為國家一份子，在國家大局中可以發揮什麼作用、扮演一個什麼身份，能「最幫到手」。

對於衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，好有信心今波疫情高峰已過，惟市民不要錯誤以為疫情已受控，過萬宗個案對香港來說，是相當嚴重水平。梁卓偉表示，疫情趨勢是由極高到現在是非常高，千萬不要有錯覺因為走下坡所以可以開始外出活動，他指近日出行指數急速回升，他恐怕如此下去未必能在預期復常。

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記者：李榮忠

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