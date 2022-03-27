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【東航空難】東航客機墜毀無一生還　乘客及機組人員132人全部罹難

親子 11:23 2022/03/27

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中國東方航空波音737客機墜毀多日仍未發現生還者，負責處理事故的國家應急處置指揮部昨日宣布，可以確定搜救現場已無生命跡象，機上123名乘客和9名機組人員已全部罹難。而目前已透過DNA鑑定，確認120名遇難者身份。至於機上第二個黑盒，據內媒今早報道，中央廣播電視總台記者從前方指揮部獲悉，已尋回該黑盒。

指揮部宣布，機上全部人遇難。（新華社視像新聞截圖）

負責處理事故的國家應急處置指揮部現場副總指揮、民航局副局長胡振江昨於記者會上表示，經過連續6日在事故現場，開展「拉網式」排查，並組織專家比對分析各類監控、記錄設備中的影像內容，綜合分析空管雷達、ADS-B等設施設備記錄的關鍵數據，特別是對墜機現場殘骸分布的勘查判斷和分析，可以確定搜尋現場已無生命跡象。至今，通過DNA鑑定已確定120名遇難者身份。

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他表示，「我們懷著無比沉痛的心情在這裡宣布，3•21東航MU5735航班上123名乘客和9名機組人員已全部遇難。」他又說，「我們堅持尊重生命，對每一名遇難者親屬負責，後續還將進一步加大事故現場搜尋力度，繼續尋找遇難人員遺骸、遺物以及飛機殘骸，為事故調查取證提供有力支撐，同時認真妥善做好遇難者的善後工作。我們對這次事故深感痛心，對132名遇難人員表示沉痛哀悼，對遇難者家屬表示深切慰問。」其後，他與其他召開記者會的官員起立默哀。

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家屬拜祭後帶泥土回家

早前，由於許多乘客家屬認為機上有人生還的機會越來越低，許多人都趕往現場拜祭後，用陶罐裝一把泥土帶回家，救難人員也在旁立正低頭致意。

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責任編輯：王明芳

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