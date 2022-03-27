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【封區檢測】大埔廣福邨廣祐樓、廣平樓分別有3.4%及4.9%住戶染疫　各有19宗檢測結果不確定【不斷更新】

社會 12:11 2022/03/27

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黃大仙東頭邨盈東樓發現8宗陽性個案，佔整體受檢人士2.4%。（林宇翔攝）

本港第五波疫情嚴峻，政府近日將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測；衞生防護中心指出，社區檢測中心、圍封強檢行動陽性比率仍然偏高，呼籲市民切勿鬆懈。

【12:00】大埔廣福邨廣祐樓約3.4%住戶染疫　另有19宗檢測結果不確定

昨日（26日）下午4時起大埔廣福邨廣祐樓被圍封，政府今日（27日）約中午12時完成強制檢測行動，其間約1,500名身處「受限區域」內的人士接受了檢測，當中發現52宗陽性檢測個案和19宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪713戶，當中23戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【11:35】大埔廣福邨廣平樓約4.9%住戶染疫　另有19宗檢測結果不確定

政府昨日（26日）下午3時圍封大埔廣福邨廣平樓，其間約1,320名身處「受限區域」內的人士接受檢測，政府今日（三月二十七日）約上午11時完成強制檢測行動，當中發現65宗陽性檢測個案和19宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約710戶，當中約40戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【10:15】黃大仙東頭（二）邨盈東樓約2.4%住戶染疫

黃大仙東頭（二）邨盈東樓昨被圍封強檢，政府今早約10時15分完成強制檢測行動，其間335名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現8宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪168戶，當中17戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick港聞組

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