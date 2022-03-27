【江旻憓師妹】劍擊港將佘繕妡揚威美國　全美大學聯賽勇奪女子重劍冠軍

▲ 佘繕妡美國NCAA奪冠。

香港劍擊代表佘繕妡在美國出戰NCAA（全美大學聯賽），勇奪個人首個冠軍。沙田學院畢業的佘繕妡，前年在公開考試考獲佳績，加上劍擊上的天賦和成績，當時獲美國聖母大學（University of Notre Dame）上學院取錄。佘繕妡今次就代表該校在NCAA女子重劍決賽封后。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

港將佘繕妡於NCAA代表聖母大學出賽，小組賽首名晉級淘汰賽4強，再以15:10擊退長島大學對手，為上屆決賽復仇。面對哈佛大學的Emily Vermeule，她再以15:10取勝封后，在主劍道與教練慶祝時喜極而泣。她曾透露兩周前身體感到不適，要退出另一場賽事，但她說：

腦海太多事浮現，也曾想到去年決賽輸一劍，現在慶幸整年努力沒白費。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

最新影片推介：

美國聖母大學成劍擊名校

佘繕妡曾在世界青少年劍擊錦標賽，奪得重劍金牌，並在青奧重劍個人賽獲銀牌。而她學業成績同樣出色，在沙田學院畢業後，升讀美國聖母大學，並獲全額獎學金。

被《Newsweek》列為25所「新常春藤盟校」之一的聖母大學，過去出產不少世界級劍擊運動員，現時美國重劍隊的「Hurley姐妹」Kelley Hurley（世界排名17位）與Courtney Hurley（世界排名18位），以及世界排名第5位的花劍選手Lee Kiefer同樣來自聖母大學。

對於能夠入讀這間劍擊名校，佘繕妡當時表示，這間學校十分注重劍擊運動，讓她的大學生涯可以同時兼顧學業及劍擊發展。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加︰https://bit.ly/3CrwGul