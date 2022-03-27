【第五波疫情】羅致光形容推展院舍疫苗接種如「揼石仔」　希望「救得一個便一個」

▲ 羅致光形容推展院舍疫苗接種如「揼石仔」，希望「救得一個便一個」。（資料圖片）

勞工及褔利局局長羅致光發表網誌表示，推展院舍疫苗接種如「揼石仔」，進展仍是十分之「可悲」，不論是衞生署、到診醫生或是私家醫療機構的醫生，花了幾多努力，費了多少唇舌，用了大半年時間，才能將注射率提升至22%。羅致光表示，就如不少專家指出，接種疫苗的最佳時機已過，但當局仍需努力，持著所謂「救得一個便一個」的心態。他稱到3月18日，局方完成了為所有沒有反對及適合接種疫苗的院友接種最少一劑疫苗，他指還需繼續努力，完成第二劑及第三劑的疫苗接種。

面對第五波的來臨，政府於今年1月27日便再調整政策，將徵求院友家人同意的範圍收窄。有百多名醫護界熱心人士，響應加入外展院舍接種疫苗的行列。推展接種過程中，羅致光形容還是困難重重，仍有一成的家人提出書面反對院友接種疫苗；有院舍因為有院友確診，拒絕醫生到訪接種疫苗；亦有醫療隊因為院舍有確診個案，而取消接種疫苗安排等等。透過社署和衞生署同事，多番努力周旋，才可令接種工作繼續。

羅致光表示，就如不少專家指出，接種疫苗的最佳時機已過，但當局仍需努力，持著所謂「救得一個便一個」的心態。他稱到3月18日，局方完成了為所有沒有反對及適合接種疫苗的院友接種最少一劑疫苗，他指還需繼續努力，完成第二劑及第三劑的疫苗接種。

羅致光指，香港是最著重個人主義及自由主義的社會之一，院舍接種疫苗的起點便是尊重個人意願，因此在過去一年多，需要不斷加強「說服」及加強「誘因」。但在一個集體生活的院舍，接種疫苗已不單是個人健康的問題，亦涉及其他人的感染風險及生命安全。當局會不斷調整這個在個人選擇自由與公共衞生考慮之間的平衡點，仍在努力尋找合情、合理及合法的可調整空間，讓院舍的疫苗保護率可以進一步提升。

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責任編輯：李榮忠