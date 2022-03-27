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【百大俊男】入圍全球百大俊男感無奈　黃偉文發表退選宣言：尊重吓我意願

娛樂 13:07 2022/03/27

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黃偉文入圍全球百大俊男選舉。

美國電影網站TC Candler舉辦的「全球百大俊男美女排行榜」成為城中熱話，繼12位「鏡仔」和ERROR入圍後，大會昨日宣布著名填詞人黃偉文也成功入圍，不過Wyman卻於IG發佈退選宣言，對於「被」入圍，似乎Wyman感無奈，他寫道：「尊重吓我意願，俾我退選啦唔該。」

【百大俊男】與奇洛李維斯同批宣布16子壓軸入圍　肥仔@ERROR成全球百大俊男人選

Wyman於IG分享獲提名的圖片，帖文開首寫道：「《退選宣言》：首先，成件事我並無「參賽」完全被動，被題名咗都唔知咩事。陪大家開個玩笑，被大家惡作劇一下，喺疫情中提供一點歡樂，我係ok嘅，但我係無份用任何方式「搞」自己入去呢個名單嘅，非我性格亦非我所求，唯獨呢件事一定要講清楚。」

黃偉文對於入圍百大俊男選舉，感到無奈。

Wyman續說請大家各適其適，繼續享受這個玩笑，之後寫道：「不如大家笑過就算，尊重吓我意願，俾我退選啦唔該！」

黃偉文跟鏡仔齊齊入圍。（取自instagram）

最後他以hashtag補充道：「#真係唔駛恭喜我啦喂 #我貪呢啲嚟做乜唧 #我好想知究竟呢個選舉係咪有一個人提名就得㗎啦 #其實到最後入選呢個名單嘅人數會唔會有幾百萬個㗎 #真正最想問係有冇得唔接受提名要求有關方面將我除名㗎 #等其他實至名歸嘅人去選啦。」

最新影片推介：劉俊謙、蔡思韵專訪

網友們也紛紛留言：「明白你的「被動」，實在以你的才華及fashion sense 當之冇愧；不過我會專重你的意願，投票俾我偶像 #姜濤 別擔心」、「呢啲用課金方法令人入圍嘅選舉，其實令當事人好老尷，一定要表明立場！」、「被選中的尷尬你講得好好笑 」和「但我都講得呢個選舉愈來愈好笑」。

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【百大俊男】Dee哥有份角逐全球百大俊男　ERROR暫欠肥仔尚未獲提名

MIRROR和ERROR十六子全部入圍「全球百大俊男」選舉，不禁令網民質疑這選舉的公信力，原來大會今年增設「課金提名」制度，只要每月支付某個金額，被提名的人便保證必定入圍，而月費最平為25港元起。

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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