【檢疫酒店】政府將13間酒店轉作指定檢疫酒店　額外提供逾4,400間房間【附名單】

▲ 政府將13間酒店轉作指定檢疫酒店，額外提供逾4,400間房間。（資料圖片）

政府早前公布，將於4月1日起撤銷對9個地區實施的地區性航班「熔斷機制」，並調整從海外抵港的香港居民的檢疫安排。政府昨日（26日）表示，正致力增加指定檢疫酒店供應，以應付從海外回港的香港居民，包括屬香港居民的外籍家庭傭工或已獲發簽證來港的外傭的需求。

政府決定將13間早前改作社區隔離設施的酒店重新轉回作指定檢疫酒店之用，以額外提供逾4,400間房間。該批酒店將由4月1日起陸續投入服務，而有關期間的房間將相繼開始接受預訂。

1. 華麗銅鑼灣酒店

2. 香港九龍東皇冠假日酒店

3. 香港旺角帝盛酒店

4. 香港荃灣帝盛酒店

5. 華麗都會酒店

6. 旭逸酒店‧旺角

7. 富薈炮台山酒店

8. 香港 JEN 酒店

9. 銅鑼灣如心酒店

10. 香港九龍貝爾特酒店

11. 華美達華麗酒店

12. 華美達海景酒店

13. 富豪東方酒店

同時，政府亦已要求現有指定檢疫酒店開放約500間備用房間應付需求。綜合而言，將有38間指定檢疫酒店提供合共超過10,000間房間，供從中國內地及澳門以外地區回港的香港居民選擇。

另外，現時三間用作隔離設施的酒店將從四月一日起預留作外傭檢疫用途，連同現有一間外傭指定檢疫設施，四間酒店合共為外傭檢疫預留約1,600間房間。

1. 香港沙田萬怡酒店

2. 富薈馬頭圍酒店

3. 奧斯酒店

4. 青衣華逸酒店

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責任編輯：李榮忠