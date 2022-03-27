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【圍封期間不治】大埔廣福邨廣祐樓染疫老婦　家中昏迷送院後不治

社會 13:14 2022/03/27

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大埔廣福邨廣祐樓圍封間，染疫老婦昏迷送院後不治。（林宇翔攝）

因大埔廣福邨廣祐樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，自下午4時起被圍封強檢，今晨（27日）10時45分，警方接獲一住戶報案，指一名同住老婦在單位內昏迷。該名老婦早前確診新冠肺炎，救護員穿着保護衣物上樓，將她送去大埔那打素醫院搶救，惟延至11時21分不治，死因有待驗屍確定。

政府今日約中午12時完成大埔廣福邨廣祐樓強制檢測行動，其間約1,500名身處「受限區域」內的人士接受了檢測，當中發現52宗陽性檢測個案和19宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

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責任編輯：李榮忠

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