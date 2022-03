【餅印母女】大劉甘比女兒罕貼近照眼大似媽咪　13歲劉秀樺讀最貴私校每年學費逾20萬

▲ 甘比13歲大女劉秀樺罕有貼正面近照,可見她眼大大似媽咪。

42歲香港女首富陳凱韻(甘比)與「大劉」劉鑾雄育有兩女一子,大女劉秀樺(Josephine)轉眼已經13歲大,近日Josephine罕有貼出正面近照,可見她眼大大、笑容甜美,與媽媽甘比好似樣。

13歲的Josephine雖然有個人社交平台帳號,但甚少更新近況,媽媽甘比亦鮮有上載女兒的照片。對上一次母女公開露面是數月前一個時尚活動,當時Josephine亦戴上口罩示人,但可見她斯文乖巧。

今次Josephine罕有在社交平台分享了多張自拍照,相中的她手執橙紅色鮮花,笑容甜美,並擁有一雙大眼睛,充滿少女味。樣子長得標緻的她,更似足媽媽甘比。不少網民都留言大讚她漂亮可愛,輪廓很美,有人也留言認為她與爸爸都似樣。

▲ Josephine陪父母大劉和甘比一起接種疫苗。(IG圖片)

她又透露自己已完成接種第三劑新冠疫苗:「I got my 3rd dose of vaccine!」去年她曾與父母大劉和甘比一起參加華人置業集團的疫苗接種日,接種復必泰疫苗,甘比更表示:「一同為抗疫出一分力。」

甘比鼓勵子女發展興趣做慈善

身家近700億元的甘比工作日理萬機,依然每日為3個子女煮早餐,並送他們返學,然後才回到工作崗位,曾獲大劉公開力讚她顧家。甘比曾接受TOPick訪問時稱,自己不會做怪獸家長,鼓勵孩子自由發展興趣,例如鼓勵喜歡玩「鬼口水」的大女將興趣化為事業,再將賺到的錢做善事,最後大女成功賺到10萬元收入,全數捐贈慈善基金。

弘立書院IB成績佳

Josephine沒有跟隨兄姊劉鳴煒、劉秀融及劉秀盈入讀CIS漢基國際學校,現時正就讀全港最貴私校弘立書院。而弘立的學費與漢基不相伯仲,根據目前學校網頁資料,小一預備班至五年級全年學費為$204,650、中學六至十年級為$237,770,而十一及十二年級則是最貴的$258,470。

「光纖之父」高錕有份創立的私立學校弘立書院,是一所獲國際認證的國際文憑(IB)世界學校,現提供5年制IB-MYP國際文憑中學課程及兩年制IB-DP國際文憑大學預科課程。弘立近年的IB成績理想,去年出產了3名IB狀元。而畢業生多赴海外升學,包括名校哈佛大學、賓夕凡尼亞大學、劍橋大學等。

