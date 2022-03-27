【無牌酒吧】警方搗破觀塘無牌酒吧　拘12人年齡最細僅16歲

▲ 警方搗破觀塘無牌酒吧，拘12人年齡最細僅16歲。（警方圖片）

觀塘警區反三合會行動組人員昨日（26日）晚上約展開代號「勇爵」及「犁庭掃穴」的反罪惡行動，突擊搜查觀塘偉業街139至141號一工廈單位，搗破一個懷疑無牌酒吧。行動中，一名20歲姓楊男負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕，他同時涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。

另外，單位內的6男5女，年齡介乎16至34歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕及違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

警方強調，無牌賣酒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款100萬元及監禁兩年，而市民於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款2,000元，呼籲市民切勿以身試法。

在疫情嚴峻時期，警方呼籲市民顧己及人，應嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：曾秋文