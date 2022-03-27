【第五波疫情】新增8,037宗感染個案　醫管局指現已處方逾1.8萬次新冠口服藥【不斷更新】

▲ 新增8,037宗感染個案，第五波累計逾111萬人確診。

本港第五波疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（27日）下午出席記者會，交代最新疫情。

【17:05】

大埔廣福邨約60歲女士送院後不治，檢測呈陰性，交死因庭跟進。

【16:55】

李立業指，確診長者滿足出院條件，若快速檢測呈陽性仍會被送往暫托中心；現已處方約18,500次新冠口服藥。

歐家榮稱，大埔廣福邨錄近400個案，住戶染疫率達5.5%，詳情即看【下一頁】；若未來確診數字進一步回落，可重啟追蹤緊密接觸者。

【16:45】

李立業表示，亞博社區治療中心內有20名醫管局醫生及100名護士，另有約400名內地醫護，約350名病人，運作順暢，望接受更多確診者，他又形容本地醫護與內地援港醫護合作無間。

他又指確診者輪候入院時間已大減，呼籲有氣促及持續高燒等病徵盡快求醫，詳情即看【下一頁】。

【16:40】

歐家榮指，現時每日確診人數維持8000至1萬宗，水平相當高，暫時沒有條件可放寬任何社交距離措施。明白市民會出現抗疫疲勞，但仍希望市民能保持警覺，遵守各項社交距離措施，避免進行跨家庭聚會，以免疫情反彈，詳情即看【下一頁】。

【16:36】

再多151染疫者離世，5名年輕離世者全未打針；另醫管局累計逾2萬名職員曾確診，其中逾1.7萬人已返回工作崗位。另昨再多1間殘疾院舍出現1名院友及1職員個案，第五波共783間安老院舍受影響。詳情即看【下一頁】。

今日本港新增8,037宗感染個案，當中4,482宗屬快速測試呈報，全數確診中有2宗屬輸入性個案；衞生署為1,040個樣本進行基因分析，當中沒有樣本對L452R變異病毒呈陽性，1,023樣本帶Omicron變種病毒，17樣本病毒量不足；第五波累計1,115,876人確診，其中710,270宗經核酸檢測個案，405,606宗屬快速測試呈報。

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記者：陳麗娜