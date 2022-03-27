【DSE2022】嶺南大學推出DSE熱線輔導服務　隨機抽400名考生致電慰問

▲ 嶺大推出「嶺大．有傾有講」服務，DSE考生可透過電郵或Instagram與嶺大教務處升學輔導員討論不同升學話題。（嶺大IG截圖）

香港中學文憑試（DSE）將於4月22日開考，嶺南大學教務處特別為文憑試考生推出「嶺大．有傾有講」免費輔導服務，為同學在公開試前夕提供與時並進的實用資訊，包括討論文憑試的備戰攻略、分享壓力管理，以及不同升學選擇等資訊，讓同學們即使在疫情影響下，仍能安坐家中策劃升學出路。

由即日起至4月22日，文憑試考生可參與「嶺大．有傾有講」服務，逢周二、四下午4時至5時透過特設的熱線電話（9545 8225），以及透過電郵（UGadm@LN.edu.hk）或Instagram與嶺大教務處升學輔導員討論不同話題，包括了解個人興趣及潛能，作出合適的升學部署等。

鑒於新一波新冠病毒疫情肆虐，為表達對同時面對公開試和疫情挑戰的文憑試考生的關懷，嶺大將從申請入讀的學生名單中，涵蓋全部18個適用於聯招申請的課程，隨機挑選並致電約400名至500名考生，主動慰問，與他們共度時艱。

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責任編輯：馮琪雅