【自私港男】父母染疫同住自私兒即搬走　網民斥︰咁忍心由佢哋自生自滅

▲ 港男見父母染疫，即打算搬走。

疫情嚴峻之下，有人患難見真情，也有人大難臨頭各自飛。有網民就在討論區分享，有朋友的哥哥，原本與父母同住，惟見父母相繼確診，非但未有留在家中照顧兩老，反而打算搬走，「由得兩老自己喺屋企自生自滅；又話如果可以飛返嘅話會盡快飛返去外國，唔想留喺香港照顧兩老」。該網民慨嘆，「我真係冇諗過有人可以咁忍心對自己親生父母」。

疫情下可謂人人自危，甚至連家人都無情講。有網民在「香港討論區」發帖文，指自己的朋友已結婚，而其哥哥就與父母同住，直到父母相繼確診，「佢阿爸上星期確診留喺屋企做家居隔離，又叫佢阿爸瞓佢間房，驚佢哋互相傳染畀對方；最後佢阿媽隔幾日都確診，佢阿哥就叫佢阿爸返去同佢阿媽同房瞓。」

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該網民指，朋友的哥哥其後一直睡在客廳，並未回自己房間，「直至琴日，佢阿哥話好驚自己都中招，想搬走出去酒店住一排或者睇吓有冇朋友肯借間屋畀佢住，想由得兩老自己喺屋企自生自滅。」

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原來該名不願與父母同住的港男，此前一直在外國工作，今年因處理私人事務才返港，「又話如果可以飛返嘅話會盡快飛返去外國，唔想留喺香港照顧兩老」。

分享此事的網民感嘆，「我真係冇諗過有人可以咁忍心對自己親生父母，父母病咗唔係打算照顧佢哋到好返，反而係想由得佢哋自生自滅；同埋都已經一齊住咗成個禮拜，要中一早都中咗啦；而家先搬有用咩？」

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責任編輯：王明芳