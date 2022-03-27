【財爺網誌】陳茂波：首季經濟將陷收縮　對港前景仍有無比堅定信心

▲ 陳茂波稱對香港經濟前景，有著無比堅定的信心。（司長隨筆）

財政司司長陳茂波形容，本港今年首季充滿驚濤駭浪， 第五波疫情對經濟造成沉重打擊，預計首季經濟無可避免將陷入收縮，但強調，對香港的經濟前景仍有無比堅定的信心。

陳茂波今在網誌中提到，不同經濟環節的數據均反映著當前形勢壓力之大，但形容，對香港的經濟前景有著絕對及無比堅定的信心，只要對大局有準確研判，把握好國家的發展和支持，就能跨越短期的挑戰。

陳茂波續指，本港疫情仍相當嚴峻，要以大局觀，謹慎謀劃和部署工作。他提到，部分市民覺得防疫工作可以稍微放鬆，但仍有數以百萬計市民仍在避免受感染，仍有20多萬名年逾70，但仍未接受首劑疫苗的長者，這對本港抗疫工作構成重大挑戰。他稱，不能忽略有鄰近地區相繼放寬防疫措施，甚至解除入境檢疫要求。

他認為，須以人民健康和生命至上為目標，按著「動態清零」的策略，保護市民、穩住經濟，同時以切實可行的手段保持對外聯繫，強調抗疫工作不能急躁，也不能鬆懈，更要有底線思維。

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責任編輯：林曉君