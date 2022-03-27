【方艙I love you】曾大讚青衣方艙媲美私家醫院　網絡歌手晴天林改編肥媽名曲獲讚

▲ 網絡歌手改編肥媽名曲，歌詞啜核抵死。

肥媽（Maria Cordero）本月24日以廣東省梅州市政協委員到訪青衣方艙醫院，當時肥媽更大讚方艙醫院環境比想像中好，可以媲美私家醫院，肥媽一番言論引來網民熱議。

網名「晴天林」的80後獨立歌手Sunny Lam近日惡搞肥媽的名曲《媽媽I love you》，譜上新歌詞成為一曲《方艙I love you》，歌詞抵食啜核，更獲網民激讚。

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▲ 網絡歌手晴天林惡搞肥絲名曲成《方艙I Love you》。

二次創作肥媽金曲

晴天林創作的《方艙I love you》MV以方艙醫院作背景，晴天林戴上墨鏡穿上碎花長裙，以肥媽唱腔唱出這首二次創作歌曲，當中歌詞「訓過試過也不畏懼，設計試（四）正有樂趣，清幽花香呼呼吹，我愛你要你強制一起去」，表達對青衣方艙的讚美。

另外，歌詞「最愛住進方艙裡，咪再害我d仔女，飯盒五星級 ，不想歸家去睡，只需講方艙 I Love You」， 仿如道出肥媽的心聲一樣。

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大受網民支持

歌曲上載不足一天，已經有逾8萬人次觀看，歌詞內容更獲網民激讚，當中網友留言：「人人都好驚住方艙，睇完你嘅作品一定會令好多人改觀，呎價貴過豪宅，唔住就笨，作詞好，唱腔神似，謝謝你送贈苦中一點甜。」、「多謝你，很久無笑過，起碼可以苦中作樂！」、「Sunny真係勁！TS肥媽唱功絕頂！」和「一唱「咪再害我啲仔女」忍唔住笑咗出黎」

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歌詞諷刺時弊

「晴天林」Sunny Lam為網絡歌手，他活躍於YouTube，喜愛翻唱歌曲和改編歌詞諷刺時弊，近年於網絡上人氣急升。

其實去年9月，肥媽放棄葡新聞一出，Sunny Lam亦曾創作一曲《脫葡之光》來諷刺肥媽。

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讚方艙比私家醫院好

至於肥媽，在今年1月獲委任為廣東省梅州市政協委員，本月24日肥媽以市政協委員身份到訪青衣方艙醫院。

當日她在方艙接受傳媒訪問稱，覺得青衣方艙醫院環境和設施都比想像中好：「睇新聞嘅時候得床板，唔係嘅，睇下個墊同枕頭幾鬼舒服！」甚至更指，方艙環境不俗，而且設施比私家醫院更好。