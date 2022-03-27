【第五波疫情】林鄭月娥：向每位離世家屬致深切慰問　倡下屆政府設疫情獨立調查委員會

▲ 林鄭月娥：向每位離世家屬致深切慰問，倡下屆政府設疫情獨立調查委員會（資料圖片）

本港今疫情蔓延3個月，截至昨日，確診人數逾110萬人、死亡個案近7000宗，特首林鄭月娥形容是沉重的教訓，又提到本港在12月31日發生第一宗Omicron個案後，曾一度成功遏止，惟後來不幸發生不幸地在檢疫酒店中出現感染個案，形容不是人為上的錯誤，而是在公共衛生危機中無法完全避免；被問到會否就抗疫策略有失誤向市民道歉，她僅指對每位離世人士的家屬致以深切慰問。

林鄭又認為值得成立獨立調查委員會，深入檢討為何今波疫情會造成這麼大的公共衛生危機，應涉及醫療、福利等問題。惟現屆政府仍要主力抗疫，承認現時未有信心在短期內走出疫情，故相信下一屆政府可認真調查，而她作為今次抗疫的主體負責人，亦會樂意提供意見。

對於被指港府在動態清零和與病毒共存兩條抗疫路線上舉棋不定，她強調每個城市的抗疫策略不同，不希望社會爭拗抗疫路線，事實上抗疫是動態，不斷改變。

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記者：鄧凱文