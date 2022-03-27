【第五波疫情】李立業指病人等入院時間已大減　籲氣促及持續高燒者盡快求醫

▲ 醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業。（資料圖片）

本港今（27日）增8037宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席疫情記者會。

李立業表示，自從設立定點醫院及增加照顧新冠確診者病床數目後，等候入院的確診病人，以及輪候入院時間都大減，呼籲尤其是長者及小朋友，若有身體不適及出現較差的情況，如氣促、持續高燒、體溫及血液含氧量異常及缺氧等應盡快看醫生，以免病情惡化。

李立業又指，目前在亞博館共有醫管局派出20名醫生、100名護士及400名內地援港醫療人員，照顧8至10號場館內約350名病人，透露人手及配置上已準備好照顧多100名病人，達至場館最大容量，現時已會視疫情情況，看是否需要更多人手或加開更多場館。

口服藥方面，李立業指目前處方18,500劑口服藥，當中以默沙東為主，至於私家醫生能否處方相關藥物仍在商討中，醫管局會一直配合存量，惟仍處理病人到哪裡拿藥及私家醫生如何處方等法律問題。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃小冰