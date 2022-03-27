【強制檢測】歐家榮指近日檢測中心約6%樣本呈陽性　將巡查強檢大廈看多少市民完成檢測　

▲ （曾耀輝攝）

本港今（27日）增8037宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席疫情記者會。

歐家榮表示，自本周初恢復強制檢測公告後，社區檢測中心和流動採樣站的樣本數字有所上升，前兩天均有約7萬市民前往檢測，有明顯增幅，當中有約6%樣本呈陽性。他又指，政府接下來會連續巡查被納入強制檢測公告的大廈，看有多少市民完成檢測。

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記者：黃小冰