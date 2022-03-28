【人事任命】消息：陳智思將接替羅仲榮　出任西九M+董事局主席

▲ 消息指，陳智思將出任M+博物館董事局主席。（資料圖片）

消息指，行政會議召集人陳智思，將接替本月31日卸任的羅仲榮，出任西九M+董事局主席；相關任命今日公布。隨著新任命，意味陳智思將會同時掌管西九兩大博物館：故宮館、M+。

有熟悉西九消息人士透露，M+現時面對的問題，包括管理和營運，要尋找一個可持續的商業模式，例如如何吸引贊助等，而陳智思出身商界，來自銀行世家，在美國讀大學時主修藝術，故是合適人選。

據知，M+董事局也將換入數名新的成員，他們都有商界背景。

不過，陳智思同時出任西九兩大博物館的董事局主席，畢竟不能長久，據知，陳智思在故宮館開幕後，約年底前，將會退下故宮館董事局主席，專注做好M+博物館。

至於北京全力支持香港故宮文化博物館，港府希望可趁7月香港回歸25周年，國家主席習近平來港時，主持故宮館的開幕禮，但現時，疫情能否壓下，是習主席會否來港的一大關鍵。

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責任編輯：林曉君