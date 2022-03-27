【生活智慧】林盛斌疑惑一卷廁紙應向外或向內拉　「廁紙之父」解開130年秘密

▲ 林盛斌（Bob）問廁紙卷應該如何擺放，引來不少藝人及網民解答。

廁紙在生活中是不可或缺，但大家有否好奇屋企的廁紙卷是如何擺放？向外面拉還是朝向牆身拉？這個問題曾觸發不少夫妻大戰。林盛斌（Bob）昨日也在社交平台提出疑問，引來不少藝人留言。其實卷裝廁紙面世逾百年，有外媒曾刊登一張有逾130年歷史的廁紙設計專利圖，相信是至今最權威的答案。

Bob在社交平台貼出兩張廁紙卷的相片，左邊是向內的牆身拉出，右邊則是向外面拉，他向網民請教哪一種廁紙卷的拉法才是正確。

我知呢個問題真係好無聊嘅，但係真心想知！請問聲，左定右先啱㗎呢？請認真回答，呢件事已經困擾咗我40年。

▲ Bob貼出兩張廁紙卷的相片，問廁紙應該向外面拉還是朝向牆身拉？（IG圖片）

帖文引來一眾藝人及網民議論紛紛，大部分人都認為右圖、即向外面拉是正確，包括陳煒、陳敏之、林奕匡、張名雅、區文詩及周家蔚等，莊鍶敏則認為「左應該衛生啲」，江嘉敏就笑稱「你鍾意啦」，但視后胡定欣的留言獲最好人讚好︰「你就咁拎住卷廁紙用咪無困擾囉⋯⋯」

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其他網民都認為這個問題值得探討，更曾是一個大學題目，很多網民認為廁紙卷向外面拉比較衛生，「因為如果近牆，好易碰到牆上面嘅細菌」、「特別而家天氣潮濕，痴住牆會成卷濕晒」、「留意吓入住酒店時都係右邊同左右摺角」。

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逾百年廁紙設計專利圖拆解難題

其實卷裝廁紙已面世逾百年，外媒《Huffington Post》曾刊登一張有逾130年歷史的廁紙設計專利圖，根據紐約商人威爾勒（Seth Wheeler）在1891年成功申請的一項專利，卷裝廁紙的取紙方向應該是往外，而不是朝向牆身的，而且還要拉到一段距離之後才撕下。

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這項專利還包括在包裝紙上打孔，讓用家可以從廁紙上撕出完美的正方形。檔案亦顯示廁紙的橫切面，清楚可見廁紙擺放時末端是向外的。

威爾勒是Albany Perforated包裝紙公司的總設計師，威爾勒在申請專利時指出，「這種打孔包裝紙揭開卷紙製造業的新一頁。」他又言，卷裝廁紙的設計經過不斷更新，令它變得更好用，可以減少浪費。

除了廁紙的設計專利，原來能簡易拉出廁紙的廁紙盒專利，都是威爾勒的作品。他表示，廁紙盒的設計可以防止廁紙散開，亦有助沿著打孔的線撕下廁紙。

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責任編輯︰林綺玲