【死亡個案】再多151染疫者離世　5名年輕離世者全未打針

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本港第五波疫情持續，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今（27日）下午於疫情記者會表示，再多151宗死亡個案，令今波疫情累計死亡個案共7039宗。

衞生防護中心分析今波疫情死亡個案，整體死亡率為0.63%，未完成接種疫苗的病死率是1.87%，相對接種2劑或以上的0.1%有19倍差別；在80歲或以上長者中，未完成接種疫苗的病死率是11.83%，相對接種2劑或以上的3%，有4倍差別。

今波疫情死亡個案年齡介乎11個月至112歲，年齡中位數為86歲，其中8宗兒科病人、273宗是18至59歲成年人，佔整體3.9%，6755宗是60歲或長者，佔整體71%。

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，過去24小時有130名病人死亡，涉78男57女，介乎57至108歲，72來自院舍、78人無打針、40人打一針、2人打了3針、昨日6名年輕病人離世:

59歲男:冇打針,曾器官移植，有肺炎，腎持續差，須洗血、處方，高濃度氧氣，留醫

60歲女：沒打針，高血壓、癌症，3月10月快測陽性，呼吸系統衰竭，26日離世

57歲男：沒打針，高血壓及糖尿，肚痛，有肺炎，3月26日心贓停噸

60歲男：沒打針，在家不醒，3月9日陽性，一直在救護員急救

57歲男：沒打針，住院舍，3月25因氣促入院，翌日快測陽性

此外，現時有10841名病人留醫，過去24小時新增30名病人情況危殆，當中14人沒打針，目前有47人情況嚴重，110名危殆病人於深切治療病房留醫。過去一日有882人出院，6人入院篩查發現確診，10病人被列為密切接觸者；另醫管局累計共20782名職員曾確診，其中17198已返回工作崗位。

院舍方面，昨再多1間殘疾院舍出現1名院友及1職員個案，第五波共783間安老院舍受影響，其中38間安老院舍在過去2周內新增，佔整體4.7%，涉750名院友、136名員工；殘疾院舍方面，第5波累計有285間殘疾院舍受影響，其中19間在2周內新增，佔全港5.7%，涉228名院友及120名員工；死亡個案涉及院舍加至3501宗。

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記者：鄧凱文