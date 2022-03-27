【第五波疫情】歐家榮指疫情開始穩定但不能放鬆　目前社區仍有大量傳播鏈

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮。

衞生署及醫院管理局今日（27日）下午就新冠肺炎疫情最新情況舉行簡報會。本港今日確診8,037宗個案，連續兩日跌至4位數字，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，連續兩日確診數字跌至少於1萬宗，是一個好的現象，顯示開始疫情穩定，惟仍有8,000多至1萬宗，本港沒有條件去放寬任何的社交距離措施。

對於政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉指，近日出行指數急速回升，不排除疫情會反彈。歐家榮表示，明白市民經過長時間抗疫可能出現疲態，但都希望市民在這個關鍵時刻能遵守各項社交距離措施，減少聚集，特別是長者盡量留在家中，減少跨家庭聚集，以目前個案水平顯示社區仍然有大量的傳播鏈，市民若放鬆有可能會出現反彈，希望市民保持高度警覺。

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記者：李榮忠