【提早暑假】陳晞文為學生示範毛巾操　教育局與教大推彈力帶肌肉訓練短片

▲ 滑浪風帆精英運動員陳晞文獲教育局邀請拍攝毛巾操示範短片。（影片截圖）

教育局課程發展處在學校「特別假期」期間，鼓勵學校和同學利用局方準備一系列多元化網上資源，繼香港一代 「車神」黃金寶救同學抗疫「黃金三保」之後，局方再邀得滑浪風帆精英運動員陳晞文拍片，為同學示範利用毛巾做簡單的伸展動作，鼓勵大家在疫情下繼續在家做運動。

在去年東京奧運會女子RS:X板獲得第8名的陳晞文透過短片，為同學介紹和示範利用毛巾做簡單的伸展動作，鼓勵大家在疫情下繼續在家做運動，保持身心健康，並積極面對「疫」境，以運動員般的堅毅不屈精神，同心抗疫。

陳晞文早前在教育局的「躍動校園 活力人生」計劃 （“Active Students, Active People” Campaign）精英運動員分享會中，亦曾與大家分享她的經歷和勵志故事，勉勵同學養成堅毅、感恩珍惜等正面價值觀，並學會以積極態度面對在學業、生活和成長中所遇到的挑戰。

此外，教育局亦與香港教育大學協作，新製作一套彈力帶肌肉訓練短片，適合中學生參考。同學可參照簡報的指示，輕便地在家中利用彈力帶來鍛鍊身體不同部分的肌肉，保持身體健康。

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責任編輯：馮琪雅