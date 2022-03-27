【金宵大廈2】陳山聰李施嬅再展奇情宿世緣　蘇皓兒全裸出浴照超詭異

▲ 《金宵大廈2》

由葉鎮輝監製、羅佩清編審的《金宵大廈》，在2019年9月播出期間叫好又叫座，7天跨平台總收視最高一集達31.1 點，全劇平均收視為27點，被封為「年度神劇」。

《金宵大廈》早在2019年10月已宣布籌備及製作續集《金宵大廈2》，但到今年才終於落實接捧《飛虎3壯志英雄》於4月4日（周一）晚9點半首播，令大批「金宵迷」大嘆等到頸都長。

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平行時空宿世姻緣

《金宵大廈2》主要演員除繼續陳有陳山聰、李施嬅、張彥博，以及及黑貓「靚寶」外，還有參演過上一輯單元的演員林子善、趙希洛及黃子雄，以及新加入「金宵行列」的伍詠薇、韋家雄、鄭子誠、于洋、曾展望及蘇皓兒等。

對於「金宵迷」來說，續集重心自然繼續落在男、女主角陳山聰與李施嬅的姻緣上。在《金宵》第一季，山聰飾演的阿蕭/旭輝以及李施嬅飾演的Alex/Coco姐有著非一般的宿世姻緣，上一世並無修成正果的二人，今世投胎重臨金宵大廈再續前緣，並巧妙地透過前世今生各式各樣的「夢」緊密地連在一起。

他們最終靠著連番努力甚至捨命改變命運，方算修成正果，劇中的平行時空概念一度引起熱話。

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現代版《一千零一夜》

來到《金宵大廈2》山聰與施嬅將再度上演一場活在平行時空下的戀愛，不過今次二人不再愛得淒美，反而愛得懸疑，二人因為一杯咖啡展開了一段離奇又曲折的緣份。

另外，這次二人的平行時空將由縱向穿越變成橫向穿越，當中同樣需要觀眾像第一季般隨著角色及劇情發展將謎團逐一拆解。

陳山聰的角色會比第一季變幻莫測兼相對神秘，至於施嬅的角色亦與第一季有明顯出入，二人劇中更會分別一人分飾三角，並會像現代版《一千零一夜》般，透過一個又一個的口述故事展開個別單元故事。

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海報令人毛管戙

《金宵》第一季除主線愛情故事動人又吸睛，劇中的每一個單元故事也是十分扣人心弦，亦是劇迷焦點所在。為讓劇迷提早「止渴」，TVB官方社交網陸續釋出《金宵大廈2》單元海報，包括于洋、鄭子誠、曾展望主演的《七樓半》；伍詠薇、蘇皓兒主演的《雙魚》；韋家雄、林子善主演的《城寨英雄GO！》。

據知，今季單元題材繼續貼身兼貼地，除探討扭曲的母愛（似乎呼應第一季探討父愛的《娃娃》）、嶄新而又危險的遊戲世界、還會像第一季般繼續探討香港寸金尺土問題，以及港人如何在如此嚴峻的情況下委曲求全、甚至巔覆三觀的故事。

官方海報釋出後，網上頗熱烈，網民紛紛留言：「睇到海報已經好期待」、「阿爺個眼神好恐怖」、「真係毛管戙」、「海報好有氛圍，好精緻，有電影感覺」、「不敢晚上睇」、「驚發噩夢」、「伍姑娘都好耐冇拍劇喇喎」，更有網民笑指伍姑娘與蘇皓兒似兩姊妹多過兩母女，又指于洋三人的海報十分「大吉利是」。