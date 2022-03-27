【價值觀教育】教育局製謝婉雯及一行禪師事蹟錄音　德育宗教故事比賽延至6月截止

▲ 2003年非典喪生的謝婉雯醫生事蹟獲教育局德育故事收錄。（教育局網頁圖片）

全港學校提前於3、4月放「暑假」，教育局課程發展處多項活動押後，局方現正舉辦的價值觀教育活動「故事大師–中學德育及宗教故事演繹暨網上問答比賽」，亦押後到6月截止。

網上問答比賽截止報名日期由4月15日延至6月30日，教育局將向聽畢8段故事的中學生頒發電子證書，也設有積極參與學校獎以作鼓勵；公眾及比賽對象以外的其他年級同學亦可造訪教育局教育多媒體網站收聽故事。

教育局為同學錄製8段德育故事的錄音，主題人物包括在兩個月前圓寂的一行禪師，講述他留給人類最大的遺產就是藉和解締造和平，以及提醒人需要慢下來，過正念的生活。不少人將香港當前面對的新冠疫情，與2003年的非典型肺炎比較，局方亦製作2003年為香港犧牲的謝婉雯醫生事蹟，講述她在香港最灰暗絕望的時候，她挺身而出，進入最危險的病房，在搶救病人的過程不幸染上非典型肺炎而殉職。

「故事演繹大賽」則以「堅毅」、「尊重他人」、「責任感」、「國民身份認同」、「承擔精神」、「誠信」、「關愛」、「守法」、「同理心」、「勤勞」和其他正面價值觀為主題，同學可以運用創意以短片、聲音檔、漫畫等形式演繹和製作德育或宗教故事，截止報名日期延至5月31日，截稿日期亦延至6月14日下午5時，頒獎日期延至8月中。上述故事演繹及網上問答比賽的詳情可參閱教育局網站。

▲ 教育局錄製8段德育故事錄音，包括在兩個月前圓寂的一行禪師生平。（教育局網頁圖片）

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責任編輯：馮琪雅