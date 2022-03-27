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【各界支援】本地累計捐款逾6億元　中聯辦：香港各界擔起社會責任

政治 17:22 2022/03/27

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中聯辦指，社會各界捐款捐物資助抗疫。（全港抗疫義工同盟）

為應對第五波疫情，香港各界，以致內地企業及團體，都有發起捐贈。中聯辦稱，連日來內地企業及團體緊急馳援，香港各界擔起社會責任，為香港抗疫貢獻力量，凝聚起戰勝疫情的強大合力。

中聯辦發表文章指，內地迅速籌集抗疫物資，全港抗疫義工同盟及深圳灣區安全應急產業創新聯盟發起活動不足1小時，已有11家內地企業認捐逾1.5億元物資，當中包括京東集團捐1億元抗疫物資，已到港物資超過4千萬元。文章指，截至目前，從內地累計運抵香港的醫療物資，總價值已達約30億元人民幣，為香港戰勝疫情提供了堅實的保障。

文章又提到，香港各界主動承擔社會責任，工商界踴躍捐獻土地、酒店客房用於建設方艙醫院和隔離設施，而社會各界團體則全面動員，積極募集抗疫物資，包括：匯豐銀行捐贈1億港元、李嘉誠基金會捐贈7400萬港元、新鴻基地產捐贈約3100萬港元物資元等，據不完全統計，本地財團、工商界和政團社團，已經累計捐款逾6億港元、捐贈抗疫物資逾3億港元。

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責任編輯：陳宛彤

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