  • 21°C
香港時間 : 2022327日 (週日) 17:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【高處墮下】樂富女子墮樓後不治　消息指死者有家人確診新冠

社會 17:24 2022/03/27

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

樂富女子墮樓後不治，消息指死者有家人確診新冠。

樂富富強苑富寧閣發生墮樓事件，事發今日（27日）下午1時58分，1名女子從上址高處墮下，倒卧地面近花槽位置，救護員到場發現女子昏迷不醒，隨即送往廣華醫院搶救，惜最後不治。

警方正在現場調查事件原因，據悉死者家中有家人確診新冠肺炎。

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：曾秋文

相關文章

【第五波疫情】李立業指病人等入院時間已大減　籲氣促及持續高燒者盡快求醫
今日 17:01
【第五波疫情】李立業指病人等入院時間已大減　籲氣促及持續高燒者盡快求醫
【第五波疫情】大埔廣福邨錄近400個案　住戶染疫率達5.5%
今日 17:05
【第五波疫情】大埔廣福邨錄近400個案　住戶染疫率達5.5%
【齊心抗獲】TVB發起《共渡疫境暖心大行動》　曾志偉汪明荃率領港姐疫下送暖
今日 17:07
【齊心抗獲】TVB發起《共渡疫境暖心大行動》　曾志偉汪明荃率領港姐疫下送暖

你可能感興趣

【第五波疫情】李立業指病人等入院時間已大減　籲氣促及持續高燒者盡快求醫
今日 17:01
【第五波疫情】李立業指病人等入院時間已大減　籲氣促及持續高燒者盡快求醫
【第五波疫情】大埔廣福邨錄近400個案　住戶染疫率達5.5%
今日 17:05
【第五波疫情】大埔廣福邨錄近400個案　住戶染疫率達5.5%
【齊心抗獲】TVB發起《共渡疫境暖心大行動》　曾志偉汪明荃率領港姐疫下送暖
今日 17:07
【齊心抗獲】TVB發起《共渡疫境暖心大行動》　曾志偉汪明荃率領港姐疫下送暖
疫情 富強苑 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 肺炎 香港

最高瀏覽

【對抗濕疹】全身爛肉傷口滲水如活在地獄　27歲濕疹女生戒類固醇皮膚變光滑
14:52 2022/03/26
【對抗濕疹】全身爛肉傷口滲水如活在地獄　27歲濕疹女生戒類固醇皮膚變光滑
【回南天】天氣潮濕室內晾衫滋生霉菌易誘發肺炎 呼吸系統科醫生教6大晾衫貼士
16:22 2022/03/26
【回南天】天氣潮濕室內晾衫滋生霉菌易誘發肺炎 呼吸系統科醫生教6大晾衫貼士
【難離難捨】95歲母確診離世黃澤鋒心情難平復　相隔兩重玻璃道別：想摸摸她也不行
18:42 2022/03/26
【難離難捨】95歲母確診離世黃澤鋒心情難平復　相隔兩重玻璃道別：想摸摸她也不行