【高處墮下】樂富女子墮樓後不治　消息指死者有家人確診新冠

▲ 樂富女子墮樓後不治，消息指死者有家人確診新冠。

樂富富強苑富寧閣發生墮樓事件，事發今日（27日）下午1時58分，1名女子從上址高處墮下，倒卧地面近花槽位置，救護員到場發現女子昏迷不醒，隨即送往廣華醫院搶救，惜最後不治。

警方正在現場調查事件原因，據悉死者家中有家人確診新冠肺炎。

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記者：曾秋文