【4區污水陽性】北區、葵青多個屋苑派快測包　東區筲箕灣成重災區

▲ 北區、葵青多個屋苑派快測包，東區筲箕灣成重災區。（梁偉榮攝）

環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊近日已加強在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，發現於多個地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。

北區 — 祥龍圍邨、御皇庭、御景峰、顯峯、雍盛苑、昌盛苑及暉明邨

葵青區 — 盈翠半島、灝景灣、偉景花園、青怡花園、曉峰園、翠怡花園及海欣花園

東區 — 耀東邨、東駿苑、東盛苑、逢源大廈、鴻利大廈、新利大廈、東安大廈、永華大廈、德福樓、譽．都、海灣華庭、愛秩序樓、國興樓、都富大廈、嘉裕大廈、富景大樓、永興大樓、德雲樓、筲箕灣道341至343號、筲箕灣道345號、筲箕灣道348至350號、筲箕灣道370至372號、南安街9至11號、南安街13至15號、仲齊大廈、都匯東、新昌樓、海德堡、益基大廈及利發樓

黃大仙區 — 宏景花園、嘉峰臺、富山邨、瓊山苑、瓊麗苑、新麗花園及瓊軒苑

當區的民政事務處將會由明日（28日）起陸續向以下地點約14.5萬名居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約14.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

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責任編輯：李榮忠