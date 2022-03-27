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【絲打圍爐】蝦頭連詩雅談被性騷擾經歷　Shiga巴士遭色狼鬆踭揩重要部位

娛樂 22:05 2022/03/27

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《絲打圍爐》

由「蝦頭」楊詩敏和連詩雅（Shiga）主持的網上節目《絲打圍爐》，日前邀請IG女神嘉盈BB為節目嘉賓，3人齊齊分享被性騷擾經驗和對策，在網上掀起熱話。

嘉盈一向身材火辣衣著性感，她和Shiga都自爆不時收到性騷擾私訊、打J短片包羅萬有，Shiga更收過男女生的器官圖，極度嘔心！

一向敢言的嘉盈BB認為「唔怕賣性感，有靚嘢唔怕晒」，蝦頭即搶著謂：「如果我有Shiga條腿我都晒啦！」

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嘉盈遭性騷擾

然後各人談及曾被性騷擾的經驗，嘉盈憶述15歲時：「嗰陣著住校服搭小巴去同學屋企，當時成架小巴得司機冇客，我習慣坐司機後面嗰排，有個男人上車咁多空位唔坐坐我隔籬。」

嘉盈表示當時已覺得不對勁：「落車嗰陣佢移一移讓我落，然後揸咗我pat pat一吓，之後仲跟埋我落車，我驚就走去便利店叫同學嚟接我！」蝦頭接棒講出自己15歲時的遭遇：「嗰陣搭叮叮(電車)我坐喺度書包放前面，發現膊頭有嘢頂頂吓…」

蝦頭在書包拎了把鉸剪出來，任意揮動，其實當時驚到爆，但為免露餡又做唔出大叫求救，唯有揮剪自保嚇退變態佬！

連詩雅遇變態佬

Shiga原來在11歲時遇過變態佬，她形容自己當時還沒發育，不過外表已像14歲長得亭亭玉立，當年坐巴士被一名扮睇報紙的男子鬆踭揩重要部位，她唔敢出聲，之後才大哭一場。

眾女都認為兒時遇到變態佬都唔敢出聲，嘉盈更嬲豬表示唔少男人心態會覺得你著得性感，俾人非禮實屬正常，眾女激動指這個想法要不得。

而且呼籲各位女士，遇到變態佬要大叫唔好忍，今集引得一向憐香惜肉的微辣霍哥蒲頭，留言：「信我！有咩事都好，大力鳩叫！」撲出來護花為各位女士打氣，霍哥好man呀！

撰文 : TOPick柴犬出動

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