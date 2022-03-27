  • 21°C
香港時間 : 2022327日 (週日) 19:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【禁飛令】林鄭稱禁飛令縮短後風險仍可控　國泰擬加密航班

社會 17:57 2022/03/27

分享：

熱門 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（資料圖片）

政府昨調整航班熔斷機制，將禁飛期由14日減至7日。行政長官林鄭月娥出席例行記者會時指，目前無空間大幅放寬外防輸入政策。

她又指，2月抵港人士的確診比例是0.76%，截至上周三，本月抵港人士的確診比例是1.1%，料解除禁飛令和調整熔斷機制，將令更多確診人士來港，但相信香港仍能應付。她補充指，政府不能完全滿足航空公司的訴求，希望航空公司理解政府已作出了平衡。

國泰過去曾指，因應香港特區政府現行的14天航班熔斷機制，為了避免顧客因突如其來的情況而須另行安排檢疫酒店或其他行程細節，只能就每條航線每14日才安排一班航班。

國泰最新回應時指，歡迎政府放寬的決定，正尋求恢復更多下月抵港的航班，詳情會適時公布。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳梓蔚

 

相關文章

【第五波疫情】李立業指病人等入院時間已大減　籲氣促及持續高燒者盡快求醫
今日 17:01
【第五波疫情】李立業指病人等入院時間已大減　籲氣促及持續高燒者盡快求醫
【第五波疫情】歐家榮指疫情開始穩定但不能放鬆　目前社區仍有大量傳播鏈
今日 16:51
【第五波疫情】歐家榮指疫情開始穩定但不能放鬆　目前社區仍有大量傳播鏈
【第五波疫情】大埔廣福邨錄近400個案　廣祐樓圍封期間離世婦檢測陰性
今日 17:05
【第五波疫情】大埔廣福邨錄近400個案　廣祐樓圍封期間離世婦檢測陰性

你可能感興趣

【第五波疫情】李立業指病人等入院時間已大減　籲氣促及持續高燒者盡快求醫
今日 17:01
【第五波疫情】李立業指病人等入院時間已大減　籲氣促及持續高燒者盡快求醫
【第五波疫情】歐家榮指疫情開始穩定但不能放鬆　目前社區仍有大量傳播鏈
今日 16:51
【第五波疫情】歐家榮指疫情開始穩定但不能放鬆　目前社區仍有大量傳播鏈
【第五波疫情】大埔廣福邨錄近400個案　廣祐樓圍封期間離世婦檢測陰性
今日 17:05
【第五波疫情】大埔廣福邨錄近400個案　廣祐樓圍封期間離世婦檢測陰性
航空 酒店 香港經濟日報 林鄭月娥

最高瀏覽

【對抗濕疹】全身爛肉傷口滲水如活在地獄　27歲濕疹女生戒類固醇皮膚變光滑
14:52 2022/03/26
【對抗濕疹】全身爛肉傷口滲水如活在地獄　27歲濕疹女生戒類固醇皮膚變光滑
【回南天】天氣潮濕室內晾衫滋生霉菌易誘發肺炎 呼吸系統科醫生教6大晾衫貼士
16:22 2022/03/26
【回南天】天氣潮濕室內晾衫滋生霉菌易誘發肺炎 呼吸系統科醫生教6大晾衫貼士
【難離難捨】95歲母確診離世黃澤鋒心情難平復　相隔兩重玻璃道別：想摸摸她也不行
18:42 2022/03/26
【難離難捨】95歲母確診離世黃澤鋒心情難平復　相隔兩重玻璃道別：想摸摸她也不行