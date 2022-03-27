【禁飛令】林鄭稱禁飛令縮短後風險仍可控　國泰擬加密航班

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政府昨調整航班熔斷機制，將禁飛期由14日減至7日。行政長官林鄭月娥出席例行記者會時指，目前無空間大幅放寬外防輸入政策。

她又指，2月抵港人士的確診比例是0.76%，截至上周三，本月抵港人士的確診比例是1.1%，料解除禁飛令和調整熔斷機制，將令更多確診人士來港，但相信香港仍能應付。她補充指，政府不能完全滿足航空公司的訴求，希望航空公司理解政府已作出了平衡。

國泰過去曾指，因應香港特區政府現行的14天航班熔斷機制，為了避免顧客因突如其來的情況而須另行安排檢疫酒店或其他行程細節，只能就每條航線每14日才安排一班航班。

國泰最新回應時指，歡迎政府放寬的決定，正尋求恢復更多下月抵港的航班，詳情會適時公布。

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責任編輯：陳梓蔚