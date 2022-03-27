選舉捐贈揭「貧富差距」？　2議會新丁吸金力超強

▲ 地區直選中，有一半是新人。（資料圖片）

立法會選舉結束至今三個月有餘，相關選舉開支，雖然尚未正式公開，但從當選議員申報的選舉捐贈來看，可見有新丁吸金力頗強，但亦有人完全未獲捐贈。地區直選20 人中，3位政黨主席，成重點捐贈對象，獲所屬政黨最多的捐贈。

新丁方面，沒有傳統政黨支持的張欣宇，整體獲捐186萬元稱冠，其中，他透過眾籌得到17萬元，另獲「徐夢力」和「REN YUNAN」分別捐贈50萬元和10萬元。張欣宇的最大「金主」，則是香港深圳社團總會，捐贈90萬元，其所屬政治組織，香港新方向則捐助1.4萬元。

另一位吸金力超強的是楊永杰，他主要透過眾籌獲得捐贈，當中有2人大手筆各捐60萬元，包括徐莉和陳健平，前者與九龍社團聯會理事長同名，而楊永杰本身是九龍社團聯會成員。

10位新人，以民建聯李世榮獲最多捐贈，達219萬，其次是工聯會會長吳秋北，203萬，均為所屬政黨捐贈。不過，有一人就完全未獲捐贈，即西九新動力梁文廣。梁文廣透露，自己靠家人支持，今次選舉大概用了160萬元。

今次地區直選中，新、舊人各佔10席，惟舊人雖有一定知名度，但單從選舉捐贈看，投入並沒有比新人少。而3位參加直選的政黨主席，成重點捐贈對象，均得到所属政黨最多捐贈，民建聯主席李慧琼獲其政黨捐贈241萬，冠絕所有直選議員；新民黨主席葉劉淑儀獲捐172萬，而其黨友李梓敬，僅獲該黨捐6.8萬，相差24倍。

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