  • 21°C
香港時間 : 2022327日 (週日) 20:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

選舉捐贈揭「貧富差距」？　2議會新丁吸金力超強

政治 20:24 2022/03/27

分享：

熱門 1萬消費券 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

地區直選中，有一半是新人。（資料圖片）

立法會選舉結束至今三個月有餘，相關選舉開支，雖然尚未正式公開，但從當選議員申報的選舉捐贈來看，可見有新丁吸金力頗強，但亦有人完全未獲捐贈。地區直選20 人中，3位政黨主席，成重點捐贈對象，獲所屬政黨最多的捐贈。

新丁方面，沒有傳統政黨支持的張欣宇，整體獲捐186萬元稱冠，其中，他透過眾籌得到17萬元，另獲「徐夢力」和「REN YUNAN」分別捐贈50萬元和10萬元。張欣宇的最大「金主」，則是香港深圳社團總會，捐贈90萬元，其所屬政治組織，香港新方向則捐助1.4萬元。

另一位吸金力超強的是楊永杰，他主要透過眾籌獲得捐贈，當中有2人大手筆各捐60萬元，包括徐莉和陳健平，前者與九龍社團聯會理事長同名，而楊永杰本身是九龍社團聯會成員。

10位新人，以民建聯李世榮獲最多捐贈，達219萬，其次是工聯會會長吳秋北，203萬，均為所屬政黨捐贈。不過，有一人就完全未獲捐贈，即西九新動力梁文廣。梁文廣透露，自己靠家人支持，今次選舉大概用了160萬元。

今次地區直選中，新、舊人各佔10席，惟舊人雖有一定知名度，但單從選舉捐贈看，投入並沒有比新人少。而3位參加直選的政黨主席，成重點捐贈對象，均得到所属政黨最多捐贈，民建聯主席李慧琼獲其政黨捐贈241萬，冠絕所有直選議員；新民黨主席葉劉淑儀獲捐172萬，而其黨友李梓敬，僅獲該黨捐6.8萬，相差24倍。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

撰文 : 傅流螢

相關文章

【立法會選舉】民建聯取19席續成最大黨　李慧琼：符合預期有突破
16:28 2021/12/20
【立法會選舉】民建聯取19席續成最大黨　李慧琼：符合預期有突破
【立法會選舉】工聯會議席倍增至8席　吳秋北：提前告急是因有人造謠夠票
18:28 2021/12/20
【立法會選舉】工聯會議席倍增至8席　吳秋北：提前告急是因有人造謠夠票
【立法會選舉】經民聯8人出戰1人落敗　盧偉國：張華峰是「性情中人」當然有一定情緒
21:02 2021/12/20
【立法會選舉】經民聯8人出戰1人落敗　盧偉國：張華峰是「性情中人」當然有一定情緒
【有政戲online】26個同鄉社團今日舉辦花車巡遊　賀立法會選舉圓滿結束
18:17 2021/12/23
【有政戲online】26個同鄉社團今日舉辦花車巡遊　賀立法會選舉圓滿結束
【立法會選舉】廉署起訴兩名2020年立會選舉候選人　涉無交選舉申報書
14:06 2022/01/25
【立法會選舉】廉署起訴兩名2020年立會選舉候選人　涉無交選舉申報書
【押後再訊】涉2020年立法會選舉未交申報書　兩候選人被控准保釋3月再訊
14:00 2022/01/28
【押後再訊】涉2020年立法會選舉未交申報書　兩候選人被控准保釋3月再訊

你可能感興趣

【立法會選舉】民建聯取19席續成最大黨　李慧琼：符合預期有突破
16:28 2021/12/20
【立法會選舉】民建聯取19席續成最大黨　李慧琼：符合預期有突破
【立法會選舉】工聯會議席倍增至8席　吳秋北：提前告急是因有人造謠夠票
18:28 2021/12/20
【立法會選舉】工聯會議席倍增至8席　吳秋北：提前告急是因有人造謠夠票
【立法會選舉】經民聯8人出戰1人落敗　盧偉國：張華峰是「性情中人」當然有一定情緒
21:02 2021/12/20
【立法會選舉】經民聯8人出戰1人落敗　盧偉國：張華峰是「性情中人」當然有一定情緒
選舉事務處 立法會選舉 李慧琼 葉劉淑儀 新民黨 工聯會 民建聯 立法會 政治

最高瀏覽

【對抗濕疹】全身爛肉傷口滲水如活在地獄　27歲濕疹女生戒類固醇皮膚變光滑
14:52 2022/03/26
【對抗濕疹】全身爛肉傷口滲水如活在地獄　27歲濕疹女生戒類固醇皮膚變光滑
【疫下飲食】保健品以增強免疫力招徠大多欠科學證據 莫樹錦分享便宜有效增強免疫力方法
13:00 2022/03/25
【疫下飲食】保健品以增強免疫力招徠大多欠科學證據 莫樹錦分享便宜有效增強免疫力方法
【難離難捨】95歲母確診離世黃澤鋒心情難平復　相隔兩重玻璃道別：想摸摸她也不行
18:42 2022/03/26
【難離難捨】95歲母確診離世黃澤鋒心情難平復　相隔兩重玻璃道別：想摸摸她也不行