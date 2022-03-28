【飛虎3壯志英雄劇透】第27集劇情預告　阿軒許森雙雙跳入海中生死未卜

▲ 《飛虎3壯志英雄》

《飛虎3壯志英雄》由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、張兆輝、馬德鐘、陳豪、郭晉安、梁競徽、蕭正楠、姚子羚、陳瀅、蔡思貝等主演，第26集講到Mike跟蹤Mr.T時，曾偷拍到對方跟一個神秘男子見面，此人正是許森。

第27集（29/3）

軒約許森出來見面，質問他與Mr.T之間的關係。

許森其實早已安排狙擊手待命，然而在關鍵時刻，始終仍是無法狠下心對付昔日好友軒，故放棄原來計畫，自願被軒逮捕。

軒帶許森返回S Team總部的路上，遭遇一夥神秘人突如其來的襲擊，軒、許森二人均受傷昏迷。

軒醒來後，見到神秘人頭目伊萬，他正向許森逼問DH2下落，原來他們也是覬覦DH2的買家之一。

許森被伊萬嚴刑逼供，仍守口如瓶，誓死不肯透露半句，但當伊萬以軒的性命作為要脅時，許森顧念好友安危，終於鬆口，說出一個位址。

軒、許森面臨絕境，被迫合作，制服看守的守衛後二人共同逃跑，此時伊萬和手下也知中計，折返追殺軒、許森二人。

軒、許森無路可退，最終雙雙跳入海中。

文率S Team前來救援，擊敗伊萬和一眾手下後，面對茫茫大海，不知軒、許森生死。

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