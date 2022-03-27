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【回港有望】國泰宣布4月起增加從4城市回港航班　包括倫敦及悉尼等【附航班日期】

社會 19:15 2022/03/27

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（資料圖片）

政府調整航班「熔斷機制」，禁飛令由14天縮短至7天。國泰航空最新宣布，已增加了4月從曼谷、吉隆坡、倫敦及悉尼回港的額外航班。

國泰又指，會繼續努力增設航班，維持香港與世界各地的客貨運的關鍵連繫及香港作為國際航空樞紐的地位。

國泰航空最新增加的額外航班如下：

  • 3月30日前往法蘭克福
  • 3月31日倫敦前往香港
  • 4月2, 9, 16, 23 ,30日前往東京
  • 4月4日吉隆坡前往香港
  • 4月10日倫敦前往香港
  • 4月15日曼谷前往香港
  • 4月20日悉尼前往香港

查詢及訂購航班網站

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責任編輯：陳梓蔚

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