【抗疫支援】逾百醫師網上義診近4000人受惠　林哲玄：彌補當前政策不足

▲ 立法會醫療衞生界議員林哲玄形容在市民最需要適時醫療診治時舉辦網上義診，可彌補當前政策不足。（主辦機構提供）

第5波疫情持續，全港抗疫義工同盟「線上醫療諮詢服務行動」發起「百名醫師線上齊義診」活動，今日（27日）舉行啟動禮，據主辦機構初步統計，有3,688名市民透過線上平台進行醫療諮詢、了解醫學信息，機構亦向598名市民贈送藥品。立法會醫療衞生界議員林哲玄形容在市民最需要適時醫療診治時舉辦網上義診，可彌補當前政策不足。

主辦機構指，139名醫師今在同一時間透過「訊港醫」及「微醫」等21個線上醫療諮詢服務平台，為市民開展義務診療、醫學講座等活動。為方便市民查詢和獲得線上醫療服務資訊，「線上醫療諮詢服務行動」與香港創科義工聯盟疫情信息發布平台「疫安通」（StandbyU）合作，在平台上發布最新線上醫療諮詢服務資訊和醫學講座信息，方便市民第一時間查詢和獲取訊息。

有份發起活動的線上醫療諮詢服務行動總統籌、香港福建社團聯會副主席兼功能界別委員會主任丁良輝在啟動儀式上表示，舉行「百名醫師線上齊義診」活動，目的是希望能集中各線上醫療平台力 量，在社會上掀起線上義診高潮，讓更多市民得到醫療幫助和資訊。

林哲玄則指，在中央大力支持下，疫情爆發兩個多月來，全港醫 護人員和社會各界攜手努力、齊心抗疫，表現出人性光輝。他形容，在市民最需要適時醫療診治時舉辦網義診活動，正是對症下藥、雪中送暖，可以彌補當前政策不足，直接幫助市民解決疫情下看病難難題。

香港註冊中醫學會會長陳永光教授指出，相信通過「線上醫療諮詢服務行動」，可集合中醫界力量，發揮中醫所長，必能大大減輕前線醫護壓力，幫助疫下市民解決就醫難問題。

主辦單位指，「線上醫療諮詢服務行動」自3月8日啟動以來，共開展675場網上義診，18,143人受惠，其中西醫診療涉及4,785 人，轉診涉及1,368人，2,650人獲贈藥；中醫問診則涉及10,968人，轉診涉2,086人，5,866人獲贈藥；心理諮詢亦涉2,390人。

▲ 全港抗疫義工同盟「線上醫療諮詢服務行動」發起「百名醫師線上齊義診」活動，今日（27日）舉行啟動禮。（主辦機構提供）

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責任編輯：馮琪雅