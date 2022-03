▲ 《奇幻魔法屋》奪最佳動畫。

「第94屆奧斯卡頒獎典禮」於香港時間今日(28日)早上在美國洛杉磯舉行,由古天樂投資兼任監製動畫《一家人大戰機械人》(The Mitchells vs. The Machines)有份提名頒最佳動畫,可惜最後落敗,最佳動畫由迪士尼《奇幻魔法屋》(Encanto)奪得。

今年奧斯卡最佳動畫提名包括迪士尼《奇幻魔法屋》、《魔龍王國)(Raya and the Last Dragon)、彼思動畫《盛夏友情天》(Luca)、丹麥動畫《無處安心》(Flee)以及《一家人大戰機械人》。

