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【海水污染】昂船洲污水處理廠明起減漂水劑量　渠務署稱已關閉荃灣一帶泳灘不影響市民健康

社會 21:22 2022/03/27

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渠務署指明起調解昂船洲污水處理廠的漂水劑量。（資料圖片）

渠務署今（27日）表示，鑑於疫情對貨運的影響，近日予昂船洲污水處理廠的化學品供應不穩定，渠務署明起調節該污水處理廠消毒系統內用作控制細菌含量的漂水(次氯酸鈉溶液)劑量，以更有效運用現有的存量維持污水處理服務。

渠務署又指，基於防疫安排，康樂及文化事務署已關閉轄下所有刊憲泳灘，包括荃灣一帶的泳灘，故以上臨時操作安排不會對市民構成額外健康風險。

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責任編輯：黃小冰

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