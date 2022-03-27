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【第五波疫情】化學品供應不穩定　昂船洲污水處理廠明起調節漂水劑量

社會 21:22 2022/03/27

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渠務署指明起調解昂船洲污水處理廠的漂水劑量。（資料圖片）

渠務署今（27日）表示，鑑於疫情對貨運的影響，近日予昂船洲污水處理廠的化學品供應不穩定，渠務署明起調節該污水處理廠消毒系統內用作控制細菌含量的漂水劑量，以更有效運用現有的存量維持污水處理服務。

渠務署又指，基於防疫安排，康樂及文化事務署已關閉轄下所有刊憲泳灘，包括荃灣一帶的泳灘，故以上臨時操作安排不會對市民構成額外健康風險。

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責任編輯：黃小冰

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