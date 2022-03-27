【強制檢測】15幢大廈納強檢　涉豪輝花園1座、豐盛苑榮盛閣等【附名單】

▲ 15幢大廈納強檢，涉豪輝花園1座、豐盛苑榮盛閣等（梁偉榮攝）

因應有初步陽性或確診個案曾到訪，港府今日（27日）將15幢大廈納入強制檢測公告。市民須於3月28至29日完成檢測。

政府指，任何於指明期間及時段身處指明地點的人士，不論以何種身分身處該等地點，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客等，均須進行檢測，詳情可按此瀏覽。

3月27日納入強制檢測公告的15幢大廈：

青衣長安邨安潮樓

筲箕灣耀東邨耀富樓

屯門湖景邨湖翠樓

葵涌葵涌邨春葵樓

沙田廣源邨廣楊樓

慈雲山慈民邨民健樓

觀塘順安邨安頌樓

藍田廣田邨廣軒樓

黃大仙竹園北邨榕園樓

沙田大圍豐盛苑榮盛閣

荃灣豪輝花園1座

元朗朗屏邨賀屏樓

青衣青衣邨宜逸樓

牛池灣坪石邨金石樓

大埔太和邨新和樓

如果市民正處於檢疫期間，無須遵從公告中的規定； 如果市民於指定日期，曾在醫院或隔離設施接受治療或隔離，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。 另外，如市民在12月26日或之後確診，無須按公告的規定檢測，有關人士須出示相關證明文件。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：鄧凱文