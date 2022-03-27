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【新冠口服藥】孔繁毅：輝瑞口服藥抑制病毒成效較高　建議提升購入及處方比例

社會 22:24 2022/03/27

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孔繁毅指輝瑞口服藥抑制病毒成效較高，建議提升購入及處方比例（資料圖片）

特首林鄭月娥今（27日）透露昨日已詢問幾位專家，如果使用藥物的效果良好，香港應否再提早購買藥物，或應選購哪一種在臨床效果比較好的藥物；2位專家均向TOPick透露，已建議港府提升購入輝瑞口服藥的比例，因臨床表現較默沙東口服藥好。

林鄭月娥今重申，已提醒醫管局處方口服藥時可較寬鬆，特別是處方給發病初期確診者；又透露昨日已詢問幾位專家，如果使用藥物的效果良好，香港應否再提早購買藥物，或應選購哪一種在臨床效果比較好的藥物。

港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，已建議港府提升購入輝瑞口服藥的比例，因臨床表現較默沙東口服藥好，不過基於保密協議，未能透露相關比例。

港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅也表示，已建議公立醫院及新冠指定診所更廣泛處方新冠口服藥，亦應擴展至私營診所。

孔繁毅透露，輝瑞及默沙東2款口服藥均有效，不過輝瑞口服藥在抑制病毒方面成效較高，故應提升該藥購入及處方比例；處方口服藥時亦更靈活，如建議一些病人先暫停服用一些藥物，以避免服用口服藥時產生相互作用。

醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今表示，目前已處方18,500次口服藥，當中以默沙東為主；有關私家醫生處方相關藥物安排，局方一直在商討中，強調會配合藥物存量，惟病人如何取藥等法例細節仍須處理。

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記者：鄧凱文

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