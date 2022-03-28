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【2022復活節】文華東方酒店復活節美食 品嘗慢烤頂級威靈頓牛排【內附連結】

休閒消費 10:57 2022/03/28

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在復活節週日烤肉菜單中，可盡享餐廳馳名烤肉菜單中的各款美饌。(圖片由酒店提供)

為迎接陽光和煦的春季及慶祝復活節，香港文華東方酒店帶來一系列節日佳餚。酒店東側大堂將以復活節為主題，方便一家大小打卡拍照留念。在復活節假期期間，文華扒房及酒吧將供應特色三道菜品酒午餐或早午餐，包括一系列令人回味的經典菜餚，如慢烤USDA頂級牛肋肉和威靈頓牛排。

香港文華東方酒店在復活節期間，旗下餐廳提供自選三道菜午餐、週日烤肉菜單、雙人下午茶等。(圖片由酒店提供)

另外又有復活節週日烤肉菜單，可盡享餐廳馳名烤肉菜單中的各款美饌，包括供分享的精緻餐前美點、一款自選蛋類菜式及前菜、一款烘烤主菜伴各款配菜，以及各款精緻甜點，為豐富美食體驗完美作結。當中的精選菜式包括法國藍龍蝦雞尾酒、自家製煙熏三文魚、美國WBI頂級西冷牛排和龍脷魚。另可額外付費以享無限暢飲 Ruinart Blanc de Blancs 香檳、精選雞尾酒和餐酒。

喜歡悠閒享用下午茶，則可到快船廊及Café Causette品嚐復活節雙人下午茶，當中包括了一系列精緻鹹點和甜點，如法式蘑菇松露酥皮盒、青檸撻、雲呢拿紅果慕絲等，加上新鮮焗製的英式鬆餅，配以文華東方馳名的玫瑰花果醬和牛油忌廉，正好度過愜意的下午茶時光。

除此之外，酒店的糕餅廚師團隊為慶祝復活節，特意設計了一系列節慶甜點和法式糕點，如開心果芒果蛋糕、海鹽焦糖白朱古力復活蛋，以及文華東方朱古力蛋，賣相精緻，值得拍照留念。各款甜點於4月期間在文華餅店及網上商店供應，可選擇親自提取或送遞。

文華東方朱古力蛋$788(圖片由酒店提供)

復活節三道菜品酒午餐及早午餐

日期︰4月15日及16日
價錢︰成人每位$788元、小童每位$488元
地點︰文華扒房及酒吧

復活節週日烤肉菜單

日期︰4月17日
價錢︰成人每位$1,488元、小童每位$688元
地點︰文華扒房及酒吧

復活節雙人下午茶

日期︰4月15日至18日
價錢︰$708元(兩位用)
地點︰快船廊、Café Causette

記者︰劉妙賢

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