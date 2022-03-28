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【第五波疫情】民政總署指已向逾2萬家庭派送超過6萬個物資包

社會 09:18 2022/03/28

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（民政總署提供）

民政總署昨天（27日）表示，截至本月26日，已經向超過2萬個有需要家庭，派送超過6萬個物資包。

署方指，民政體系的民政總署及康樂及文化事務署最近特別抽調部門的公務員同事，組成「愛心派遞特遣隊」，專門處理這些緊急個案，例如家中缺糧的長期病患者、身體殘障及獨居老人、有小童的家庭等，在收到求助個案後即時跟進，以最快速度派送物資予這些人士，務求把在日間收到的這類緊急個案在即日處理，或在晚間收到的緊急個案在翌日一早處理。
 

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責任編輯：余思嵐

 

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