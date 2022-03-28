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【娛圈緋聞】蔡思貝傳戀上娛樂公司高層　狠斬與胡鴻鈞兩年情

娛樂 10:20 2022/03/28

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胡鴻鈞（Hubert）與蔡思貝（Sisley）一直被指秘戀，Hubert更借出家姐的跑車予思貝使用，Sisley早前更儼如女主人姿態般現身Hubert的演唱會，似是「打風都打唔甩」！

可是近日卻盛傳與思貝秘戀兩年、日前迎來32歲生日的Hubert，已與女方分手，Sisley則移情於猛料新歡。 

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畫上句號

有消息指，Hubert與思貝已經分手，更已被不少無綫中人所知。

二人向來向外間宣稱為好友關係，不過Hubert曾被問是否相約思貝，他先說只是朋友，後來被問是否一起時，卻一時口快答了「是」，不過之後又澄清僅屬好朋友。

雖則二人以好朋友相稱，而其實一直也有不少交往的蛛絲馬跡出現，包括：Hubert對思貝管接管送、借出家姐的跑車、送禮物，思貝現身Hubert家庭聚會、與父母高調現身Hubert的演唱會。 

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口徑一致

對於二人的「分手」消息，二人回覆傳媒是同樣指很想知道新歡是誰，思貝也有大方地祝福Hubert生日快樂。 

32歲生日的Hubert於Instagram發帖：「32 快樂 保持童心地去冒險吧！」，思貝留言送上祝福：「Adventure to a brighter future! 🤙🏻
Happy Everyday 」，其留言獲得91人讚好，未有人留言問到二人的感情關係。 

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緋聞女王

有傳思貝狠斷與Hubert的情絲，正是因爲她搭上大型娛樂公司高層，從而希望對自己的演藝事業更上一層樓。 

思貝入行以來緋聞不斷，包括拍檔羅子溢、王浩信、洪永城、余德丞、張子丰、徐肇平、周志文、鄭俊弘、張振朗、溫家偉，也傳被「洗米華」周焯華拍檔阿Sam力追。

思貝只有承認過兩段戀情，其中一段就是與排舞師麥秋成的兩年情。她思曾接受商台節目訪問，指自己緋聞不斷全因自己的男仔頭性格。她也稱回港後只跟麥秋成拍過拖，她公開分手原因：「我哋係正常地、因了解而分開。大家仲係朋友，有時都會互相問候」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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