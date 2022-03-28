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【天氣不穩】今明兩天有驟雨及幾陣雷暴　周三及周四氣溫稍回升至25度

社會 09:42 2022/03/28

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本港地區今日天氣預測 多雲，有驟雨及幾陣雷暴。（曾耀輝攝）

天文台今日（28日）表示，一道雷雨帶今早影響本港，各區錄逾20毫米雨量，新界北部雨勢較大，超過40毫米雨量，同時受東北季候風等影響，天氣清涼，氣溫約15至17度。今日仍有一道雨帶覆蓋華南地區，天色會多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴。展望明天天色一般，而周三及四隨著東北季候風緩和，屆時天色好轉，有陽光。

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天文台預測今日本港地區多雲，有驟雨及幾陣雷暴，早上清涼。日間最高氣溫約19度，吹和緩至清勁東至東北風，稍後離岸間中吹強風。展望明日風勢頗大，間中有驟雨。星期三及星期四短暫時間有陽光，日間氣溫回升。本周後期再度轉涼。

根據9天天氣預報，明天仍大致多雲，間中有驟雨，稍後局部地區有雷暴。周三、周四及周五則日間短暫時間有陽光。周六多雲，有幾陣驟雨，早晚清涼，氣溫再跌至15度。

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責任編輯：余思嵐

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